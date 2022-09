A due giorni dalla morte della Regina Elisabetta, spunta un dettaglio sulla scomparsa di Lady Diana: è ancora viva?

Sono giorni tristi e nostalgici in quel di Londa e nel mondo in generale. È morta la Regina Elisabetta II e con lei se ne va una parte del regno. È stata sovrana per settant’anni ed ha affrontato molti momenti che hanno messo a dura prova lei e la sua famiglia.

Tra i tanti, nessuno potrà dimenticare la morte della Principessa Diana, moglie del Re Carlo e madre di William e Henry. Icona di stile ed eleganza, cosa non sappiamo sul giorno dell’incidente che avrebbe tolto la vita a Lady D?

Lady D, i misteri sulla vita della principessa

Sono passati venticinque anni dalla scomparsa di Lady D e sul suo conto sono state dette molte cose che ancora oggi presentano un’ala di mistero.

Per molto tempo si è parlato di teorie complottiste e indiscrezioni, tra cui il fatto che la principessa avrebbe confessato alla guardia di avere paura di essere uccisa. Si credeva che la mamma di William e Henry fosse tenuta d’occhio dagli agenti speciali britannici e che questi avrebbero provocato l’incidente involontariamente. Infine, è stato riferito che la macchina su cui viaggiava Lady Diana fosse da rottamare e che l’autista avesse un tasso alcolemico molto alto tanto da mandarlo fuori strada.

Il video dal dettaglio sconvolgente

Ciò che sta facendo discutere il mondo intero è un video pubblicato su Tik Tok dove l’autore avrebbe mostrato delle immagini sconvolgenti.

In un filmato diventato virale sui social, appaiono due scatti: il primo della macchina su cui sarebbe salita Lady Diana la sera dell’incidente; il secondo dell’auto completamente distrutta dopo lo schianto.

Si tratta di due automobili diverse, con targhe diverse. A questo punto, sono tanti a domandarsi se la principessa sia morta o se sia nascosta da qualche parte, lontano dal regno per volere della regina Elisabetta II. Per adesso, questa resta soltanto un’ipotesi che non ha altre prove al riguardo, ma che se fosse vera potrebbe ribaltare le carte in tavola.

