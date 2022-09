Max Angioni con la voce piena di dolore fa l’annuncio straziante: “Ci vediamo presto…” Video

Max Angioni ha lasciato i fan senza fiato: il suo ultimo video condiviso su Instagram è andato virale. Nessuno se lo aspettava, l’annuncio è straziante.

31 anni, originario di Como, simpatia travolgente. Max Angioni è un attore comico, diventato conosciuto a seguito della partecipazione a “Italia’s got talent”, “Zelig” e “LoL2 – Chi ride è fuori”.

Attivo anche nell’ambito teatrale, ha raggiunto un grande seguito suoi social, in particolare su Instagram dove conta ben 564 mila follower. Sul suo feed condivide foto e video in cui strappa sempre un sorriso ai fan.

Riservatissimo sulla sua vita privata (non si sa se sia fidanzato), pubblica tantissimi contenuti satirici in cui mostra le sue capacità attoriali e comiche. Questa volta – con la voce rotta – ha annunciato un qualcosa di straziante.

Max Angioni: voce piena di dolore. Annuncio straziante

Addolorato e nel dispiacere totale. Così si è mostrato Angioni nel suo ultimo video Instagram, lasciando i fan senza fiato.

“È un peccato che ci siamo lasciati così”, le parole del comico con cui ha scatenato subito un boom di commenti. Parole che ha pronunciato al telefono con una voce rotta: il destinatario di questa conversazione è inaspettato.

Max Angioni: il siparietto satirico ha un fondo di verità

Le ferie sono le dirette interessate dell’ultimo video di Max. Il classe 1990 parla con loro, mostrandosi dispiaciuto per il fatto che siano appena finite.

Uno siparietto ironico con cui ha mostrato tutto il suo dispiacere per la fine dell’estate e il ritorno alla routine.

lo so che ci siamo appena visti, ma mi mancate già

Le parole dell’attore dimostratosi poi prossimo al pianto per il fatto che le ferie sono ben distanti, essendo appena passate con agosto finito e l’autunno sempre più vicino.

Il video non ha potuto che scatenare una pioggia di like e commenti: gli utenti si sono mostrati molto divertiti dallo stacchetto, che pur essendo ironico, ha un fondo di verità visto che in tanti dovranno aspettare la prossima estate per ripartire alla volta delle vacanze.

