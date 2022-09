Morte Regina, Elisabetta aveva una prediletta: il nome inaspettato

A pochi giorni dal decesso della Regina Elisabetta, in tutto il mondo non si parla d’altro. Tra ricordi e aneddoti sulla Sovrana più longeva della monarchia inglese, spunta il nome inaspettato della sua prediletta.

Mentre è dramma globale a seguito del decesso della Regina Elisabetta, spuntano dettagli inediti dalla sua vita, nonché ricordi e retroscena. 96 anni, 70 passati sul trono, nel corso della sua lunga esistenza ha vissuto innumerevoli sfide, distinguendosi col suo temperamento di ferro.

Austera e al contempo eccentrica – i suoi look sono intramontabili – ha segnato per sempre la storia della Monarchia inglese. E ora è il suo primogenito Carlo a prendere le sue veci, indossando la corona alla veneranda età di 73 anni. Ieri, 10 settembre, si è tenuta l’incoronazione: un momento emozionante che ha catalizzato i riflettori.

In questo contesto in cui la sofferenza per il tragico lutto si intreccia con le forti emozioni per questo nuovo capitolo della storia del Regno Unito, spunta un retroscena dalla vita della Sovrana riguardante una persona a cui era molto legata.

Regina Elisabetta e la sua prediletta: nome inaspettato

Nel corso dei suoi 96 anni, tante le figure significative per la Regina. Una su tutte, il suo Filippo con cui ha condiviso gran parte della vita.

Da quando aveva 13 anni era innamorata perdutamente di lui: nell’aprile del 2021 il lutto del marito l’ha gettata nel dolore più grande.

Ma Filippo non è stato l’unico pilastro della sua esistenza: da fidate dame di compagnia, alle parenti, emerge una sua prediletta. Si tratta di un nome inaspettato.

Regina Elisabetta e il legame con quella reale

Il decesso della Sovrana ha scombussolato la Royal Family: con ben 23 discendenti, il nuovo corso dei fatti cambia titoli e ruoli dei suoi membri.

In particolare un personaggio al centro del mirino è la Principessa Anna, prima figlia femmina della Regina.

Sua prediletta per lei le cose potrebbe cambiare molto

Il Re Carlo potrebbe, infatti, sostituirla ad Andrea nella linea di successione. Il suo fratello minore – essendo rimasto coinvolto nella vicenda giudiziaria del caso Epstein – è ai margini della vita reale. La Principessa potrebbe, inoltre, scavalcare anche l’altro fratello Edoardo, (produttore televisivo) che ha violato in passato la privacy di Carlo.

Legatissima alla Sovrana, da lei ha ereditato il temperamento forte. Anche se in passato tra le due non sono mancati scontri – in particolare per la turbolenta vita sentimentale di Anna – le due si sono sempre confidante, rimanendo una al fianco dell’altra anche nei momenti più difficili.

