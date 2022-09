“Ottava meraviglia del mondo” Matilde Brandi, lo spacco all’inguine è Paradisiaco – FOTO

Popolo del web nel delirio a seguito dell’ultimo scatto Instagram condiviso da Matilde Brandi. La mise dallo spacco inguinale scatena le fantasie: subito è un boom di like.

53 anni, fascino intramontabile. Matilde Brandi non smette mai di stupire con la sua bellezza incredibile, dimostrando come per lei il tempo sembra essersi fermato.

Nata il 27 febbraio 1969, fin da piccola è stata appassionata di danza tanto che crescendo ne ha fatto una professione, diventando una famosa ballerina televisiva nonché coreografa e showgirl.

Distintasi in innumerevoli format, anno dopo anno ha raggiunto importanti traguardi per poi fermarsi per diverso tempo per dedicarsi totalmente alle figlie gemelle Aurora e Sofia.

Nel 2016 è tornata sugli schermi prendendo parte al “Grande Fratello Vip”. In parallelo ai successi televisivi ha raggiunto una grande popolarità sui social, in particolare su Instagram dove conta ben 524mila follower.

Matilde Brandi, mise dallo spacco travolgente

È l’ultimo scatto condiviso dalla Brandi ad aver lasciato i fan senza respiro. Anche questa volta la sua bellezza da batticuore ha fatto il pieno di like.

In particolare è la mise dell’apertura d’incanto a far sognare: la showgirl si è presentata al Festival di Venezia con un abito rosso intenso – in raso – dallo spacco profondo con cui ha mostrato le sue curve ipnotiche.

53 anni, è in forma smagliante: la sua bellezza ha letteralmente mandato in tilt i fan scatenatisi nei commenti.

Matilde Brandi: a Venezia monopolizza l’attenzione

Sbarcata in Laguna, Matilde ha fatto sognare il grande pubblico condividendo sul suo feed Instagram foto ipnotiche in cui ha sfoggiato una mise più incredibile dell’altra.

“Ottava meraviglia del mondo”

È solo uno dei tanti commenti che si leggono sotto all’ultimo post della showgirl in cui ha indossato lo scenico abito rosso in raso. Una scelta azzeccata che le ha permesso di mostrarsi stupenda sul Red Carpet del Festival del Cinema, tanto da catalizzare l’attenzione del bagno di fotografi e dei presenti.

Biondissima e molto abbronzata, al modello da sogno ha abbinato un paio di tacchi e una pochette del medesimo colore.

