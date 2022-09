Piero Barone de “Il volo” se ne va. La FOTO che non lascia scampo

Piero Barone è finito al centro del mirino per un colpo di scena inaspettato. Il tenore se n’è andato, lasciando tutti senza fiato. Clamoroso retroscena.

29 anni, timbro unico, carriera incredibile dagli innumerevoli traguardi. Da sempre appassionato di musica, interesse trasmesso dal nonno, Piero Barone è un noto tenore diventato conosciuto con il trio musicale de “Il Volo” creato con Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble.

Coi loro brani, i tre tenori hanno scalato le classifiche non solo italiane, ma anche straniere, raggiungendo un successo planetario.

Il classe 1993 – come i suoi colleghi – catalizza l’attenzione non solo per la sua vita professionale, ma anche per quella privata.

Sempre nell’occhio del ciclone, le sue storie d’amore sono spesso finite al centro dei media: dapprima è stato legato alla figlia dell’allenatore Massimiliano Allegri, Valentina, per poi unirsi alla modella e inviata delle Iene, Veronica Ruggeri. Sembra che attualmente sia single: spunta un retroscena clamoroso sul suo conto.

Piero Barone se ne va: colpo di scena clamoroso, fan in tilt

Oltre ai successi sugli schermi, Barone ha conquistato un incredibile seguito sui social: con ben 510 mila follower su Instagram, i suoi post fanno sempre il pieno di like e commenti.

È l’ultima foto condivisa ad aver lasciato tutti senza fiato, dimostrando come il cantante se ne sia andato. Salutati i componenti de “Il Volo” si è lasciato andare a un viaggio in solitaria.

Sul suo feed è apparsa una foto che lo ritrae a Punta Bianca, in Sicilia. Un luogo suggestivo, dove si è goduto gli ultimi sprazzi dell’estate che rappresenta per il tenore casa, essendo originario dell’Argentario.

Piero Barone e la fuga nel segno del relax

Tutto solo. Così è apparso Piero Barone sulla sua seguitissima pagina Instagram nell’ultimo scatto condiviso.

Si tratta di un carosello di foto che lo ritraggono in costume.

Abbronzatissimo, in splendida forma, piero si è dedicato attimi di relax lontano dai colleghi.

Un ultimo momento di riposo: Piero è tornato alla base, essendo già impegnato in live e prove al fianco di Gianluca e Ignazio.

