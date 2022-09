“Ora troveranno un viso diverso, sei in gravidanza..” Aurora Ramazzotti e la FOTO che non lascia scampo

Aurora Ramazzotti ha monopolizzato l’attenzione del web: è apparsa per la prima volta sui social dopo la fuga di notizie sulla sua dolce attesa. La foto non lascia scampo.

Dopo il periodo movimentato, Aurora Ramazzotti torna a pubblicare sul feed della sua seguitissima pagina Instagram. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti è stata, infatti, nel mirino dei media in quest’estate: si sono diffuse a macchia d’olio notizie sulla sua presunta prima gravidanza. Secondo il gossip la giovane conduttrice starebbe aspettando un figlio da Goffredo, suo storico fidanzato.

Tutto è iniziato quando si trovava in Sardegna con la madre e le due sono state beccate in una farmacia intente a comprare un test di gravidanza. Se sulle prime le ipotesi vertevano su una nuova gravidanza della Hunziker, il settimanale Chi ha poi sganciato la notizia bomba sulla dolce attesa di Aurora ripresa a stretto giro da tutti.

La giovane non si è ancora pronunciata in merito, ma le ultime foto postate la ritraggono con una luce diversa, alimentando la tesi che nel suo ventre stia crescendo il suo primo bebè.

Aurora Ramazzotti e la dolce attesa: l’ultimo post Instagram non lascia scampo

Secondo le voci, la Ramazzotti non avrebbe ancora superato i tre mesi di gravidanza.

Se finora non ha né confermato la notizia, né l’ha smentita, dopo giorni di assenza dalle pubblicazioni sui social ha postato su Instagram un carosello in cui è ritratta bellissima.

Finora aveva ripreso attimi di quotidianità tramite le sue stories, ma non aveva più pubblicato nulla: dalle foto non si scorge se il suo pancino sia cresciuto, essendo che si tratta di una serie di scatti a mezzo busto. Tuttavia i fan non possono non notare quel dettaglio.

Aurora Ramazzotti, bellissima: ai fan non sfugge quel dettaglio

Più luminosa. Così è apparsa Aurora nel suo ultimo post Instagram e i fan non possono non notarlo.

“Ora troveranno un viso diverso, sei in gravidanza..”

Alcune parole nei commenti. I fan, infatti, hanno notato come la sua pelle sia ancora più di pesca e i suoi occhi siano attraversati da una luce diversa. Persino la sua chioma è più voluminosa: quando si è incinte la bellezza si potenzia spesso, in quanto l’attesa di un bimbo porta un’onda d’amore nella propria vita.

PEPPA PIG FINISCE IN CAMPAGNA ELETTORALE. QUESTA E LE ALTRE NOTIZIE DEL GIORNO NEL TG DI YESLIFE. IL VIDEO