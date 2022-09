Chiara Ferragni, gaffe clamorosa in un VIDEO: ha provato a recuperare ma era troppo tardi…

Chiara Ferragni è finita al centro dei riflettori per una gaffe clamorosa. Intenta a riprendersi per condividere un momento importante si è fatta scappare l’inaspettato, provando poi a recuperare ma invano.

Influencer numero uno in Italia, imprenditrice digitale di successo, moglie di Fedez e mamma degli splendidi Leone e Vittoria.

Chiara Ferragni è inarrestabile ed è sempre al centro dei riflettori con suoi contenuti social: tra Instagram e Tik Tok, i suoi video e le sue foto fanno puntualmente un boom di like e commenti.

Adorata da molti, ma criticata tantissimo altri, la cremonese questa volta ha lasciato di stucco con una gaffe senza precedenti. Intenta a riprendersi per condividere un momento importante, è finita in errore: pur tentando di recuperare non ce l’ha fatta in quanto era ormai troppo tardi.

Chiara Ferragni, gaffe clamorosa: il video va virale

Stilosa come non mai, Chiara Ferragni ha ripreso un suo look da catwoman, scelto per un’occasione importante.

Mentre si stava riprendendo per mostrare l’outfit audace – composto da pantaloni e stivali – una gaffe è scappata dalla sua bocca.

“Stivalo…no stivali Balenciaga, ce le posso fare”, le parole dell’imprenditrice che dopo l’errore ha tentato di recuperare, scoppiando a ridere e mostrando così il suo lato più autoironico.

Alle calzature ha abbinato pantaloni neri e un micro top nonché un paio di occhialoni da sole del suo brand. Il look è stato scelto dall’influencer per un evento importante condiviso con il marito: la visione del Gran Premio di Formula 1.

Chiara Ferragni, il momento più emozionante

La 35enne insieme al marito Fedez ieri, 11 settembre, hanno catalizzato l’attenzione con la loro presenza a Monza, in occasione del Gran Premio.

La coppia più social d’Italia, in particolare, ha catalizzato i riflettori per i look scelti: entrambi in total black sono apparsi molto cool. Oltre a questo a far parlare il loro scatto al fianco del Presidente della Repubblica Mattarella, anche lui presente a Monza.

l’incontro è avvenuto ai box della ferrari

Lo scatto – condiviso nell’immediato su canali social dei Ferragnez – ha fatto subito il pieno di like e commenti, anche se non sono mancante le critiche soprattutto per il fatto che Chiara abbia tenuto per la foto gli occhiali da sole e per alcuni utenti invece li avrebbe dovuti togliere, vista la presenza di Mattarella al suo fianco.

