Ilary Blasi stravolge tutto. Dopo le parole di Totti si mostra così: sconvolgente – FOTO

Ilary Blasi non riesce a trattenersi dopo l’intervista rilasciata dall’ex marito Francesco Totti, la conduttrice cambia tutto nella sua vita.

Continua ad essere uno degli argomenti più seguiti dagli italiani, la separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti sta facendo molto discutere soprattutto dopo essere stata pubblicata l’intervista rilasciata dal Pupone al Corriere della Sera.

Aveva chiesto di rimanere in silenzio per tutelare i propri figli, ma l’ex Capitano non è riuscito a trattenersi ed ha voluto rivelare qualche dettaglio in più sulla rottura con la donna che lo ha accompagnato per venti anni.

Ilary Blasi e Francesco Totti, le dichiarazioni del Pupone

Sono stati mesi dove il pettegolezzo ha avuto la meglio ed ha posto al centro dell’attenzione la coppia che per anni ha fatto credere che le fiabe potessero esistere, ma si è rivelata come tutte le altre, anzi peggio.

Dopo l’annuncio della rottura, né Ilary né Francesco hanno dichiarato altro. L’ex calciatore, però, ha deciso di dire la sua e qualche giorno fa ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera che ha già fatto il giro del web ed ha lasciato tutti a bocca aperta. Il pupone avrebbe spiegato

Non è vero che sono stato io il primo a tradire. Ho letto in queste settimane troppe bufale, alcune di queste hanno fatto soffrire i miei figli: ora basta. Ho vissuto un periodo difficile, prima perché ho smesso di giocare. Poi è arrivata la morte di mio padre per Covid. E proprio quando avevo più bisogno di mia moglie lei non c’è stata. Ma anche io ho delle colpe, avrei dovuto dedicarle più attenzioni.

La replica di Ilary Blasi

All’indomani delle dichiarazioni da parte del Pupone, Ilary Blasi continua a mantenere il silenzio e a camminare a testa alta. Non ha voglia di rilasciare interviste, parla solo attraverso i suoi avvocati.

E proprio a loro ha replicato

Ho sempre protetto i miei figli e continuerò a proteggerli. La tutela dei miei figli viene prima di tutto, ognuno è responsabile delle sue azioni. Se si sceglie una linea la si porta fino in fondo

Nessun altro dettaglio o particolare che possa scatenare altri pettegolezzi, ma un cambio di look da parte della conduttrice che fa pensare che il divorzio sia proprio definitivo. La Blasi ha tagliato i capelli e si è fatta il colore. Cosa succederà dopo l’estate? Ilary sembra avere le idee chiare e noi siamo pronti a seguirla per scoprire tutte le novità.

FRANCESCO TOTTI : “NON SONO STATO IO A TRADIRE” IL VIDEO