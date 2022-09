Vanessa Incontrada è finita un’altra volta nel mirino: la conduttrice è apparsa in televisione in occasione dei Tim Awards ed è scoppiata la bufera

Vanessa Incontrada è una delle conduttrici, attrici e showgirl, più amate della televisione italiana. Il suo esordio è avvenuto quando era davvero giovanissima: come non ricordarla quando, accanto a Claudio Bisio, conduceva il programma comico Zelig che andava in onda su Canale Cinque?

Vanessa Incontrada: nella polemica per lo stesso motivo di sempre

Nel corso di tutti questi anni, Vanessa è sbocciata come un fiore. Infatti ha smesso di essere quella ragazzina ed è diventata a tutti gli effetti una donna, è cambiata tanta ma è rimasta amata come e forse più di prima.

Negli ultimi anni, però, è scoppiata spesso una polemica sempre riguardo lo stesso argomento. Infatti Vanessa, che non ama particolarmente fare la dieta come fanno tutti gli altri personaggi del mondo dello spettacolo, ha messo su qualche chilo. Per questo motivo è finita spesso nella bufera, ha ricevuto body-shaming e per molto tempo è stata vittima di terribili attacchi.

Nel mirino stavolta anche il suo stilista

Nonostante di recente le acque si siano calmate e la conduttrice stia vivendo con più serenità il cambiamento del suo corpo, proprio nella giornata di sabato è scoppiata una nuova polemica dopo la sua apparizione alla serata dei Tim Awards che lei stessa ha presentato.

Vanessa, dopo la sua apparizione nella trasmissione che ha condotto, è finita nel mirino per l’abito che indossava. Sui social è scoppiata una vera e propria polemica, questa volta non nei confronti della conduttrice, ma addirittura del suo stilista.

“Va bene che non è un peso forma, però posso dire che sono i vestiti che mette che la danneggiano? Dovrebbe cambiare stilista, quello che indossa non le rende giustizia”

Vanessa accoglierà questo consiglio da parte del suo pubblico o continuerà a mantenere il look che ha adottato negli ultimi anni? A questo punto, non ci resta che attendere la sua prossima apparizione televisiva per scoprire se ci sarà davvero un cambiamento.