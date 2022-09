Maurizio Costanzo e il flirt con la soubrette amata da tutti: la verità è a galla

Maurizio Costanzo, spunta la clamorosa verità: il flirt con la famosissima soubrette lascia gli italiani senza parole.

Maurizio Costanzo è uno dei volti più famosi della nostra televisione. Il romano, nella sua straordinaria carriera, ha preso parte a tantissimi programmi sia radiofonici che televisivi, diventando anche presidente di Mediatre. Il suo ‘Maurizio Costanzo show’ è ormai un cult della nostra televisione.

Il nativo di Roma si è sposato ben quattro volte: la prima volta con Lori Sammartino, poi dal 1973 al 1984 con Flaminia Morandi, giornalista. Dopo una breve storia con Simona Izzo, fu il momento del terzo matrimonio: nel 1989 ha sposato infatti Marta Flavi. Con la conduttrice si è separato nel 1990, mentre il divorzio ufficiale è arrivato nel 1994.

L’ultima moglie di Costanzo, in ordine cronologico, è Maria De Filippi: il conduttore sta con il volto di Mediaset dal 1995. Le voci su un triangolo amoroso continuano ad essere però insistenti: nel frattempo spunta la verità inattesa.

Maurizio Costanzo e il triangolo amoroso: cosa è successo

Maurizio Costanzo ha avuto un numero incredibile di storie amorose nel corso della sua vita. Il conduttore è stato al fianco di donne non soltanto bellissime, ma anche carismatiche.

Da sempre si parla di un triangolo amoroso con Maurizio Costanzo, Maria De Filippi e Paola Barale. I tre non hanno mai parlato della vicenda, ma la soubrette ha scelto di rilasciare alcune dichiarazioni sorprendenti.

La nativa di Fossano è stata letterina per diverse trasmissioni di Mike Buongiorno, per poi diventare una conduttrice di livello. In questi anni, la Barale ha rivelato in più di un’occasione di aver sofferto tantissimo sul piano sentimentale.

Maurizio Costanzo e il flirt con la soubrette: Paola Perego vuota il sacco

Finalmente arriva la grande verità: Paola Perego ha deciso di parlare del triangolo amoroso con Maurizio Costanzo e Maria De Filippi.

Dopo aver svelato di aver conosciuto sia Maurizio che Maria per gli anni a ‘Buona Domenica’, Paola ha poi fatto una precisazione.

“Ci vedevamo spesso anche fuori dagli studi, ma da qui a dire che abbiamo avuto un triangolo amoro ce ne passa”

Le sue parole metteranno probabilmente fine ad uno dei chiacchiericci più famosi della storia dello spettacolo.

