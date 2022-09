“Ballando con le Stelle”: mandata via.. in Rai è il caos e lei reagisce così

“Ballando con le Stelle”: il no alla nota figlia d’arte. Il motivo è clamoroso e lei reagisce così: occhi tutti puntati su di lei

Il promo ufficiale è già stato lanciato da Milly Carlucci ed il countdown è partito. Manca meno di un mese all’inizio della nuova edizione di “Ballando con le Stelle”, il programma del sabato sera di Rai 1 che vede i vip calarsi nei panni di ballerini e sfidarsi a colpi di danza affiancati da maestri professionisti.

La data da segnare è l’8 ottobre con la classica giuria ed una nuova squadra di concorrenti che faranno scintille. Da Paola Barale a Gabriel Garko, da Ema Stokholma a Enrico Montesano, fino ad Iva Zanicchi e Giampiero Mughini, passando per Lorenzo Biagiarelli, Luisella Costamagna, Rosanna Banfi e Marta Flavi.

La produzione dice no ed il motivo è clamoroso

Come sempre ci sono i personaggi scartati che tanto avrebbero voluto partecipare ma che hanno ricevuto il no della produzione. C’è chi tace e chi invece lo rivela a tutti. Quest’anno è capitato proprio ad una figlia d’arte e ad un volto caro alla Rai.

Proprio lei è stata mandata via e per un motivo che brucia molto. È stata la diretta interessata a raccontare sui social quello che è successo a “Ballando”. Pronta la sua reazione ed è davvero piccante. Lo farà davvero? Gli occhi sono tutti puntati su di lei.

“Ballando con le Stelle”: ecco chi è stata respinta

Parliamo di Romina Carrisi, la figlia di Al Bano e Romina Power. La 35enne ha raccontato su Instagram che avrebbe tanto desiderato far parte del cast perché ballare è sempre stata la sua passione che unita alla recitazione, le avrebbe permesso di raccontarsi a 360 gradi.

“Il programma ballando con le stelle è il palco perfetto per coniugare l’amore per questa forma d’arte con la recitazione, l’interpretazione e la mia storia, le storie che nessuno conosce che avrei svelato man mano. Pensavo di essere perfetta per questo programma”.

Qualcosa però è andato storto e Romina non ha negato di esserci rimasta molto male. Il motivo del suo no alla partecipazione? Aver fatto un reality. Il riferimento è a “L’Isola dei Famosi” fatta quando aveva 19 anni insieme a suo padre.

“Mi dispiace che una decisione presa con l’incoscienza dei miei 19 anni appena compiuti possa ancora bruciare a 35”

ha aggiunto l’ultima figlia di Romina e Al Bano che per sdrammatizzare ha rivelato che non le resta che ballare in salone con addosso solo un paio di “mutandine rosse” e gli occhiali scuri.

