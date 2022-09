Maurizio Lastrico ci ha “provato” con Maria Chiara Giannetta. “Ho fatto di tutto, ma lei…”: VIDEO scioccante

Non passano inosservate le parole di Maurizio Lastrico nei confronti della collega Maria Chiara Giannetta, il video scatena la reazione della diretta interessata.

In un ultimo video apparso su Instagram l’attore e cabarettista Maurizio Lastrico ha parlato della sua collega e amica di lunga data, l’attrice Maria Chiara Giannetta. I due hanno recitato insieme nella storica serie di “Don Matteo”, rispettivamente nei ruoli di Anna e Marco. Dopo aver frequentato il set, però, avrebbero scelto unanimemente di lasciare il format. Eppure, tra loro, ulteriori occasioni di vicinanza non sarebbero mancate.

Maurizio Lastrico su Maria Chiara Giannetta: la prova d’amore

Insieme anche sul palco dell’Ariston, in una performance graditissima al pubblico del “Festival di Sanremo“, i due attori hanno rappresentato – seppur con temperamenti diversi – un buon polo d’attrattiva per gli affezionati telespettatori del piccolo schermo.

L’attrice foggiana è stata spesso sottoposta a quesiti su una loro eventuale relazione amorosa. Soltanto in queste ore, un esilarante tentativo di approccio da parte del collega – e finora inedito – sarebbe stato reso pubblico e smascherato senza generare più fraintendimenti.

Maurizio Lastrico e il VIDEO su Maria Chiara Giannetta

Alcuni fan avevano effettivamente già domandato ad entrambi, in una recente intervista, se oltre al loro feeling già noto ci fosse qualcosa di più. Ma la loro risposta pare avesse confermato di come, quella di essere presunti fidanzati, non fosse nient’altro – per il momento – che un’ipotesi poco accreditata.

Nella giornata di oggi – 12 settembre – un ultimo video dell’attore genovese – condiviso sul profilo Instagram di Giannetta – avrebbe infine riportato a galla la questione in maniera inattesa. La sorpresa dell’attrice, in particolare, sarebbe stata impossibile da nascondere.

“Ho Fatto di tutto…”

Ha ammesso Lastrico in un breve intervento sulla collega. Lastrico ha provato a dire la verità sull’attrice durante un appuntamento con il suo show a teatro, svoltosi nella cara cittadina di Camogli, “ma lei…” – che non sarebbe dovuta venire a causa degli impegni lavorativi – è infine giunta sul palco e sul più bello raddoppiando lo stupore della platea. “La complicità” tra due, come sottolineano i loro fan, è stata subito evidente.

“Io ho un amico e collega troppo carino“, scherza infine l’attrice in didascalia stando al gioco che ha inizialmente “scioccato” i suoi fan. Un amico, continua la Giannetta con altrettanta ironia: “che non vede l’ora di dire cose belle su di me quando non ci sono“.

