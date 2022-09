Michelle Hunziker ha catalizzato i riflettori con un annuncio strappalacrime condiviso sui social. Parole emozionanti, cosa sta succedendo.

Forti emozioni e commozione incontenibile. Michelle Hunziker ha fatto sciogliere i fan con un annuncio strappalacrime condiviso sulla sua seguitissima pagina Instagram: 5,5 milioni di follower ogni suo contenuto catalizza puntualmente l’attenzione, essendo una delle showgirl e conduttrici più amate.

Dopo mesi in cui è al centro del gossip, ha vissuto un’estate molto intensa. A seguito della fine con Trussardi, a far parlare la love story con Giovanni Angiolini, medico sardo, che sembra essere tuttavia già finita: un flirt passionale, destinato a esaurirsi. Secondo alcune ipotesi il motivo del loro addio sembra essere dettato dal confronto continuo di Angiolini con gli ex della showgirl svizzera, per lui troppo pesante.

Tra voci e indiscrezioni, la 45enne si sta godendo le felici emozioni per la dolce attesa della figlia Aurora con cui diventa nonna per la prima volta. In queste ore, invece, ha condiviso sensazioni travolgenti, vissute al fianco di un’altra persona per lei molto speciale, lanciandosi in un annuncio stupefacente.

Michelle Hunziker, l’annuncio strappalacrime

Bellissima, solare e positiva. Nonostante gli alti e bassi della vita – presenti in qualsiasi esistenza – la Hunziker non perde mai il suo sorriso travolgente.

A illuminare i social è stato proprio il sorriso della showgirl svizzera, mostratasi al fianco di una persona speciale: si tratta di una sua storica amica.

“ne abbiamo passate tante e quante ne passaremo, auguri tesoro mio…”

La dolce dedica condivisa da Michelle nelle stories, accompagnata da uno scatto al fianco dell’amica a cui è molto legata.

Michelle Hunziker, periodo carico di emozioni

Il dolce scatto è stato condiviso dalla showgirl tra innumerevoli foto: in questo periodo è molto attiva su Instagram, in quanto è tornata sul pezzo dopo la pausa estiva.

Dopo le vacanze al mare, ha ripreso i suoi ritmi intensi, studiando i copioni dei suoi format e degli eventi a cui prende parte. “Digital x”, lo show tedesco che condurrà dal 13 al 14 settembre a Colonia: una sfida importante a cui si sta preparando mettendo tutta se stessa, come d’altronde accade in ogni suo impegno lavorativo.

FRANCESCO TOTTI: “NON SONO STATO IO A TRADIRE” IL VIDEO