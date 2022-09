Uomini e Donne: lutto straziante per Gemma Galgani

Gemma Galgani è tornata sui social per salutare una persona che, proprio in questi giorni, ci ha lasciati: lutto terribile per milioni di persone

Gemma Galgani è una delle dame storiche del programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne. Aveva solo sessant’anni quando è entrata a far parte del trono over e non aveva idea del fatto che sarebbe rimasta così tanto tempo, soprattutto non avrebbe mai immaginato che sarebbe diventata famosa fino a questo punto.

Gemma Galgani torna sui social

Infatti, nel corso degli anni, Gemma è diventata sempre più famosa. Ha conquistato poco a poco i telespettatori italiani, e anche se non ha ancora trovato l’amore, ad oggi ha una famiglia composta da tantissime persone che le vogliono un bene incredibile.

Ida Platano, ad esempio. Infatti è con la famosa dama del trono over che Gemma ha trascorso questa estate. Le due sono diventate molto amiche, si sono state vicine nei momenti belli ma anche in quelli più difficili. Nonostante la differenza d’età, sono riuscite ad instaurare un rapporto di complicità che i loro fans apprezzano in modo particolare.

Il lutto di Gemma e non solo

Tornata dalla vacanza, Gemma ha ricevuto una notizia che l’ha segnata in modo particolare. Sui social ha pubblicato una storia che ha commosso i suoi fans.

Gemma ha deciso di salutare a modo suo la Regina Elisabetta, che l’otto settembre ci ha lasciati da un momento all’altro. Il suo Paese è rimasto orfano della regina, anche se praticamente subito è stata rimpiazzata dal Principe Carlo che in questi giorni è diventato Re.

“Non solo è mancata una grande Regina, con lei se ne va una parte di storia. Mamma, nonna e moglie meravigliosa, riferimento importante per tutti noi”

Con queste parole, Gemma ha deciso di salutare una donna che ha segnato più di un secolo di storia e che ha onorato il suo ruolo per tutta la vita.

