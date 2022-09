Attenzione al pacco Amazon, non ci avete mai fatto caso ma può essere molto pericoloso. Ecco cosa succede, allucinante.

Amazon.com è un’azienda famosissima in tutto il mondo, si basa su un commercio elettronico, ovvero l’e-commerce. La sede centrale si trova a Seattle (Washington) e possiamo considerarla come la più grande (al mondo) Internet Company.

Il fondatore dell’azienda è Jeff Bezos, nel 1999 è stato proclamato dal Time Magazine Uomo dell’anno visto il planetario successo che è riuscito ad ottenere con le vendite online. L’azienda venne fondata nel 1994 e lanciata sul mercato nel 1995, inizialmente il nome era Cadabra.com e vendeva libri online, in breve tempo Jeff capì che con lo stesso sistema di vendita avrebbe potuto commercializzare un’infinità di prodotti e così fu.

Il 15 maggio 1997 è una data storica per Amazon.com dal momento che entrò nel mercato azionario, con un primo pezzo di $18,00 per azione, è il 2020 l’anno della svolta, visto che la quotazione record arrivò a 2 474 $ in piena pandemia da Covid-19.

Il nome deve la sua particolarità al Rio delle Amazzoni, assonanza data non per la lunghezza del corso del fiume (il più lungo al mondo) ma al suo bacino idrico ed in questo caso di consumatori. Nel giro di pochissimi anni, l’azienda fece il botto e nel corso del tempo non ha mai mostrato un momento di cedimento, attualmente il fatturato corrisponde a 469,8 miliardi USD.

Vale a dire che milioni di acquirenti acquistano tramite Amazon i loro prodotti preferiti. Attenzione però ai pacchi che vi vengono consegnati direttamente a casa. Solo in pochi conoscono questo pericolo ed oggi vogliamo dirlo a tutti.

Solitamente l’azienda spedisce i vostri acquisti in appositi scatoli, dalle dimensioni diverse, ben sigillati, ed è proprio in questo momento che potrebbe accadere l’impossibile. Per quanto Amazon sia efficiente molti hanno lamentato il fatto che gli scatoli utilizzati per le consegne siano troppo taglienti ragion per cui, provocano piccole ferite e lacerazioni se non si presta la dovuta attenzione nell’aprire il pacco per estrarre il contenuto. La prossima volta fateci caso e scartate il vostro acquisto con maggior accortezza.

