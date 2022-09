Michela Quattrociocche stupisce i fan con alcuni scatti pubblicati sui social: il bianco le sta d’incanto ed è impossibile resistere a così tanta bellezza

Michela Quattrociocche non può fare a meno di sorprendere i fan che la seguono sui social. Ha appena pubblicato delle foto scattate in occasione della sfilata di Laura Biagiotti che si è tenuta a Roma ultimamente ed ha lasciato tutti a bocca aperta.

Per l’evento ha indossato un abito pazzesco che ha attirato l’attenzione non solo del web ma anche di tutti i presenti. Scopriamo insieme i dettagli.

Michela Qauttrociocche, la fine della storia con Alberto Aquilani

Michela Quattrociocche si è fatta conoscere dal pubblico italiano per aver interpretato Niky in Scusa ma ti chiamo amore e Scusa ma ti voglio sposare.

I due film sono stati per lei la svolta, ma dopo anni nel mondo della recitazione, l’attrice ha deciso di farsi da parte e dedicare il suo tempo alla famiglia e ad altri progetti. La vip è l’ex moglie di Alberto Aquilani, i due hanno vissuto una storia d’amore unica da cui sono nate anche due bambine, Aurora e Diamante.

Eppure, anche la fiaba tra l’attrice e il calciatore è finita e dopo un periodo di crisi, i due hanno deciso di intraprendere percorsi diversi, sempre nel rispetto della famiglia. Oggi, la Quattrociocche sembra aver ritrovato l’amore ed è tornata a sorridere. E’ fidanzata con Giovanni Naldi di cui non ci sono molte notizie. Sappiamo soltanto che non fa parte del mondo dello spettacolo.

L’ultimo post

Nonostante si sia allontanata dal mondo della televisione e del cinema, Michela Quattrociocche è molto seguita e amata dagli italiani che non perdono occasione di supportarla e sostenerla sui social.

Il post pubblicato dopo l’evento di Laura Biagiotti è diventato virale: la Quattrociocche ha indossato un abito bianco stretto in vita che scende fino a terra. La scollatura esagerata ha messo in primo piano uno dei suoi lati migliori. Per non parlare del trucco e dell’acconciatura strepitosi.

Poi ha scritto

Le tue sfilate sono sempre emozione pura

E i fan non hanno potuto dare a meno di commentare

tu sei un’emozione pura

Ancora una volta l’attrice romana ha lasciato il segno ed i follower non possono resistere a così tanta bellezza, c’è chi ha un unico desiderio: rivederla in tv. Prima o poi tornerà?

