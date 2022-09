“Destinata al fallimento”: Diana, le parole strazianti mai sentite. Video struggente

Lady Diana è stata e rimane tuttora una delle figure più amate della Royal Family. Emerge dal suo tormentato passato una confessione straziante.

A soli 36 anni i profondi occhi blu di Lady Diana si sono chiusi per sempre. La mamma di Harry e William è andata oltre il velo il 31 agosto 1961 a seguito di un tragico incidente automobilistico, avvenuto a Parigi.

Una drammatica tragedia che ha segnato per sempre i suoi figli – all’epoca appena adolescenti – nonché i sudditi, da sempre conquistati dal suo carattere sensibile, tanto che è stata ribattezzata “Principessa del popolo”.

A distanza di 25 anni dal suo decesso, ancora oggi – nonostante l’attenzione sia tutta focalizzata sulla morte della Regina Elisabetta – il ricordo della Spencer rimane vivo.

La sua storia ha riempito intere pagine di gossip nonché è stata ripercorsa da libri e documentari. Non da ultimo, nel 2021 sugli schermi è uscito “Spencer”, film in cui la nota attrice Kristen Stewart interpreta i panni di Lady D., dando voce al suo lato più sofferente. Proprio in merito alla tristezza che ha fatto da filo conduttore nella sua vita, in particolare negli ultimi anni, un retroscena passato è spiazzante: alcune parole cariche di dolore sono state condivise dalla Principessa.

Lady Diana, la confessione straziante

Dolore a non finire. Nel corso della sua vita Lady Diana ha vissuto innumerevoli momenti drammatici: dai problemi con il marito Carlo, alle faide con i parenti acquisiti, ai problemi psicologici.

Stress e conflitti sono stati costanti negli ultimi anni della sua breve vita: l’ombra di Camilla, per la quale Carlo – diventato Re da un paio di giorni – non ha mai smesso di nutrire forti sentimenti, non ha fatto altro che complicare la situazione.

Per Diana essere parte della Royal Family ha rappresento ben presto una gabbia, fatta di costrizioni e obblighi: una gabbia in cui, talvolta, si è sentita davvero soffocare. Impossibilitata nello scegliere persino l’abito da indossare, la spinta che l’ha fatta andare avanti è stata quella di usare la sua posizione per fare del bene: indimenticabile la sua attività nel sociale.

Malgrado tutto non è riuscita a trovare un equilibrio interiore, come non è riuscita a stemperare le tensioni coi parenti del marito.

“Molti della famiglia di mio marito non mi vedono come Regina. Per loro sono destinata al fallimento”, le parole della Spencer nell’ambito di un’intervista bomba rilasciata alla BBC, nel 1996, in cui il suo sguardo è triste come non mai.

Spencer, il difficile rapporto con la Royal Family

La confessione condivisa dalla Spencer è carica di dolore. Un dolore che ogni giorno viveva fra le mura di Palazzo, costretta a un continuo confronto con persone a lei molto distanti.

Per Diana alcuni imposizioni della Regina erano intollerabili.

Tra queste quella di pesarsi prima dei pasti natalizi, abitudine introdotta da Edoardo VII, figlio della Regina Vittoria. Questa era finalizzata a verificare se il banchetto fosse stato gradito: un aumento sulla bilancia ne sarebbe stato la conferma.

Ma per Spencer – che con il peso ha sempre lottato – questo rituale era insopportabile. Il suo rapporto con il cibo è stato molto controverso, tanto che ha lottato per anni con la bulimia. Con questo pesante disturbo alimentare ha dato sfogo alla sua infelicità.

FABRIZIO CORONA, LA VERITA’ SU TOTTI E ILARY LA DICE LUI: IL VIDEO NEL TG DI YESLIFE