La minaccia di Barbara D’Urso ai vertici Mediaset: “da qui non mi muovo”. Trema lo studio di “Pomeriggio 5”

Barbara D’Urso, la minaccia della conduttrice ai vertici Mediaset non è passata inosservata: trema l’intero studio di “Pomeriggio 5”

Per la presentatrice di “Pomeriggio Cinque” è iniziata una nuova, emozionantissima avventura in qualità di leader della fascia pomeridiana di Canale Cinque. Ancora una volta, la rete ammiraglia di Mediaset ha dimostrato di non poter fare a meno della partenopea, che con Alberto Matano non manca di dar vita ad un’implacabile gara a colpi di share.

In realtà, fino a qualche mese fa, il ritorno di Barbara D’Urso in tv non poteva affatto essere dato per scontato. I bassi ascolti registrati dalle trasmissioni della presentatrice, infatti, hanno spinto i vertici di Cologno Monzese a ridimensionare il ruolo della partenopea in tv.

Da “Domenica Live” a “Live – Non è la D’Urso” – entrambi cancellati al termine dell’edizione 2020/21 -, la presenza della D’Urso sul piccolo schermo sembrava destinata a tramontare nel giro di breve tempo. Eppure, con grande sorpresa da parte del pubblico, la 15esima edizione di “Pomeriggio Cinque” sta andando in onda come di consueto (e con ottimi risultati).

“Pomeriggio 5”, al via la nuova edizione del talk show: i dettagli della prima settimana di messa in onda

La prima settimana di “Pomeriggio Cinque”, che ha riaperto i battenti lo scorso lunedì 5 settembre, ha visto Barbara D’Urso e la sua squadra di analisti impegnati su diversi fronti.

Indubbiamente, la tematica che più di ogni altra ha guadagnato le attenzioni della conduttrice è stata proprio la scomparsa della regina Elisabetta. Proprio nel corso dell’appuntamento di oggi, martedì 13 settembre, “Pomeriggio Cinque” ha seguito in diretta l’arrivo del feretro della sovrana a Edimburgo.

“I sudditi scozzesi hanno dimostrato grande amore nei confronti della regina” ha constatato la presentatrice, colpita dal bagno di folla riservato all’indimenticabile Elisabetta. Tuttavia, la morte della sovrana inglese non è l’unico tema caldo di cui si sta occupando la trasmissione del pomeridiano di Canale Cinque.

Durante le precedenti puntate, in modo particolare, Barbara D’Urso ha dato spazio (come di consueto) ad alcuni dei personaggi vip più famosi del momento, ma anche a tutti quei volti che, in anni passati, hanno calcato i palcoscenici più ambiti della tv.

A tal proposito, solamente qualche giorno fa, la presentatrice ha avuto modo di intervistare Ilaria Galassi, ex valletta del celebre programma “Non è la Rai”. Mentre l’ospite stava entrando nel vivo del suo racconto, la D’Urso l’ha interrotta per scoccare una frecciatina velenosa ai vertici di Cologno Monzese.

La minaccia di Barbara D’Urso ai vertici Mediaset: “da qui non mi muovo”

Ilaria Galassi, ai microfoni di Barbara D’Urso, aveva lamentato la difficoltà riscontrata nel tornare a far parte del contesto dello spettacolo. “Sto facendo molti provini ma non vengo mai presa“: questa la protesta dell’ex valletta di “Non è la Rai”.

La conduttrice di “Pomeriggio Cinque”, senza alcun tentennamento, aveva replicato con queste parole alla tacita richiesta di aiuto di Ilaria:

“non preoccuparti, ci penso io a trovarti uno spazio. se non sarà adesso sarà per i prossimi mesi. tanto io non mi muovo dalla tv”.

Agli occhi del pubblico, le parole di Barbara sono parse essere una frecciatina bella e buona ai responsabili dell’emittente Mediaset. La partenopea, stando a quanto dichiarato, non avrebbe la benché minima intenzione di lasciare il suo lavoro.

