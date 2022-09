Emma Marrone, dopo il terribile lutto vissuto in questi giorni finalmente arriva una buona notizia: la foto sui social ha commosso i suoi milioni di fans

Emma Marrone sta vivendo un momento davvero molto particolare della sua vita. Infatti, solo pochi giorni fa, la cantante ha dovuto dire addio per sempre al suo amato papà Rosario. Lui, dall’anima rock proprio come la figlia, ha lasciato questo mondo in seguito ad una terribile leucemia con cui aveva combattuto per quasi un anno.

Emma Marrone, il lutto straziante pochi giorni fa

Per Emma non è stato per niente facile. Ogni figlia è legata al proprio papà, ma lei lo era in modo particolare e non era pronta a dirgli addio. Questa scomparsa è avvenuta da un momento all’altro, un attimo prima lei era fuori a pranzo con gli amici, un attimo dopo ha ricevuto una telefonata che ha cambiato tutto.

Emma adesso sta cercando di superare questo momento così complicato della sua vita. Sono giorni di lutto per la famosa cantante, che dopo il funerale, ha cercato di rimboccarsi subito le maniche e di riprendere in mano la sua vita.

Arriva una gioia per Emma

A starle vicino in questo momento così delicato sono i suoi amici, che in tutti questi anni non l’hanno mai lasciata sola e che certamente non lo faranno adesso. Tra queste Francesca Michielin, con cui proprio quest’anno ha condiviso l’esperienza del Festival di Sanremo.

Francesca ce la sta mettendo tutta per regalare un sorriso alla sua amica, che ne ha davvero bisogno in questi giorni così tristi. Ha pubblicato sui social una foto che le ritrae insieme e le ha scritto una dolcissima dedica.

“artista a tutto tondo, collega, amica e sorella, @real_brown è la prossima ospite di #Maschiacci 🔥 ci sarà anche un contributo speciale di @giorgieness.

la puntata sarà online oggi a mezzanotte!”

“Le cose belle” ha commentato Emma. Tre semplici parole che parlano chiaro: sono i momenti, quelli più semplici, a farti tornare a sorridere e a riempirti il cuore.

FABRIZIO CORONA, LA VERITÁ SU TOTTI E ILARY LA DICE LUI: IL VIDEO NEL TG DI YESLIFE