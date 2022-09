Uno youtuber americano si è lanciato in una sfida clamorosa: lasciato il suo lavoro, si è preso un lungo periodo per dedicarsi a 50 appuntamenti con 50 ragazze diverse. L’esito è inaspettato.

Molla tutto e si dedica a una sequela di appuntamenti. Sono 50 le ragazze con cui lo youtuber e tik toker Matthew Wurnig è uscito per mettere in atto una sfida senza precedenti che si è prefissato.

Una sfida che ha portato il ragazzo a lasciare il lavoro per esser totalmente libero. Matthew aveva, infatti, bisogno di molto tempo per mettere in atto questa impresa.

Il 25enne – residente negli Stati Uniti – da sempre desiderava sfondare nel mondo della creazione di contenuti e durante il lockdown è stato attraversato dall’idea di uscire con ben 50 ragazze diverse, documentando il tutto. La scelta delle sue fiamme non è stata casuale: ognuna proviene da uno stato degli USA diverso.

Esce con 50 ragazze diverse: l’esito è inaspettato

Grazie a Tinder, il 25enne ha messo in atto la sua sfida: tramite la localizzazione, nel 2020, ha individuato per ogni Stato la sua futura compagna di appuntamento.

Sentite tutte le 50, ha messo appunto un viaggio incredibile. Il giovane per poter attuare il suo piano ha dovuto essere totalmente libero: questo lo ha portato a lasciare il suo impiego. Zaino in spalla, ha guidato on the road per mesi per smarcare la sua lista di appuntamenti per gli Stati Uniti. Unica eccezione Hawaii e Alaska, raggiunte in aero.

50 appuntamenti con ragazze diverse, la sfida va virale

Il giovane è diventato famoso per questa sfida – che ha raggiunto un successo incredibile – tanto da spingerlo a ripeterla per una seconda volta.

Tutti gli appuntamenti sono stati ripresi sui suoi canali social, appassionando innumerevoli utenti e facendo sì che abbia spaccato online, suo grande sogno. A rendere unici gli incontri, le ragazze stesse che nella maggior parte dei casi si sono molto impegnate facendogli visitare luoghi tipici del posto oppure organizzando avventure uniche.

il format funziona, desidero trasformarlo in uno show televisivo

Questo il desiderio molto ambizioso del giovane: Wurnig è certo di quanto il pubblico adori la sua idea di uscire con così tante ragazze diverse, ognuna proveniente da un luogo diverso.

