Silvia Toffanin e Piersilvio Berlusconi, il grande evento che li ha segnati: mai visti così. La svolta

La conduttrice di “Verissimo“, Silvia Toffanin condivide da tanti anni ormai lo stesso tetto dell’ad, Piersilvio Berlusconi.

L’ad della Mediaset ha raccolto l’eredità del padre, ex patron dell’AC Milan e dal momento in cui si è insediato non ha mai abbandonato la sua privilegiata postazione.

Proprio la cultura e la dedizione del lavoro tiene spesso lontani i due coniugi, che negli ultimi tempi sembravano più legati del solito. Eppure la coppia, tra le più apprezzate della tv, al principio di tutto, non era così convinta di continuare ad approfondire la questione sentimentale.

E invece, Piersilvio e Silvia non solo si son trovati accanto l’uno all’altra, anzi hanno rilanciato, esaudendo il sogno di una vita, ovvero mettere su famiglia.

Dal matrimonio ai figli, il passo per loro è parso quasi un gioco da ragazzi. In tanti ricordano ancora oggi, i momenti più significativi di quella incredibile cerimonia

I due personaggi simbolo della rete ammiraglia “Mediaset” sono invidiati ormai da quasi tutta Italia.

La loro affinità risale in tempi non moderni, nonostante spesso la coppia è costretta a stare lontana. Durante l’estate però il figlio dell’ex premier, Silvio Berlusconi e la conduttrice di Verissimo si sono riuniti e hanno trascorso giornate intensissime, in barca e nei luoghi più mozzafiato.

A gioire e testimoniare con orgoglio e contentezza il loro amore, c’erano anche i loro due splendidi figli, Lorenzo Mattia (12 anni) e Sofia Valentina (7 anni).

Proprio uno dei due gioielli di vita della coppia ha cambiato difatti i loro umori. Ora Silvia e il marito non sono più come eravamo abituati a vederli un tempo

Se finora erano quasi ‘allergici’ alle dinamiche legate al gossip o quantomeno non abituati a rompere il ghiaccio della loro privacy, ora in casa Berlusconi cambia davvero tutto!

Silvia Toffanin e Piersilvio Berlusconi si sono resi protagonisti di facciata durante un evento che ha segnato le loro giornate.

La coppia ha deciso di riunire amici e compagni stretti, in un celebre e lussuoso ristorante di Portofino, il Liguria.

“quel sabato 10 settembre che non scorderemo mai…”

Non una data qualsiasi per la famiglia Berlusconi, che in quel noto locale, dove spesso fanno tappa, nei giorni di ferie o per ritagliarsi un po’ di relax hanno registrato un netto cambiamento del loro morale.

L’occasione imperdibile corrispondeva al compleanno della figlia, Sofia Valentina (7 anni), gioia infinita, insieme al fratello dei loro splendidi e sempre più indivisibili, genitori.