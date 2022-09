Striscia la notizia, presentate le nuove veline: il pubblico è già impazzito – FOTO

“Striscia la notizia” sta per tornare con tante novità, prima tra tutte la nuova coppia di veline: scopriamo tutti i dettagli al riguardo.

“Striscia la notizia” è in arrivo su Canale 5 con una nuova e imperdibile stagione che lascerà i telespettatori a bocca aperta, visto che non mancheranno novità. Tra le tante, una in particolare riguarda la nuova coppia di veline che prenderanno parte del grande progetto Mediaset.

È stato appena pubblicato un post di presentazione sul profilo social del tg satirico, non ci resta che scoprire più dettagli sulla mora e la bionda che faranno compagnia al Gabibbo e al pubblico italiano.

Striscia la notizia, quando avrà inizio il tg satirico

Il programma firmato Antonio Ricci tornerà dopo il tg 5 a partire dal 27 settembre con una serie di novità per il pubblico.

Si tratta della trentacinquesima edizione di “Striscia la notizia” e i telespettatori fedeli non vedono l’ora di seguire le puntate. Il Gabibbo sarà la mascotte anche quest’anno, è lui il personaggio del programma e nessuno può farne a meno. Non mancheranno scherzi, sketch, servizi di un certo spessore e tanti tapiri d’oro in giro per l’Italia. E’ tutto pronto per la nuova stagione, anche le due veline che dovranno conquistare la stima e l’affetto degli italiani. Ecco chi sostituirà Giulia Pelagatti e Talisa Jade Ravagnani.

Le nuove veline, chi sono

Sul profilo ufficiale di “Striscia la notizia” è stato pubblicato il post della presentazione delle nuove veline: Cosmary Fasanelli e Anastasia Ronca andranno a formare la nuova coppia del tg satirico.

Cosmary Fasanelli sarà la velina mora. Ha 22 anni, è nata a Brindisi ed è cresciuta tra sport, danza e studio. Ha iniziato il suo percorso da ballerina all’età di tre anni e mezzo e poco più che adolescente è arrivata ad esibirsi a “Tú sí que vales”. Successivamente si è trasferita a Milano ed è nella città della moda che inizia a frequentare eventi mondani e a partecipare come ballerina a diversi programmi televisivi, anche come concorrente ad “Amici“. Considera il talent di Maria De Filippi un’esperienza di vita. Cosmary sembra aver conquistato la produzione di “Striscia la notizia” per la sua solarità, umiltà oltra al fatto di essere un toccasana per gli occhi quando balla.

Anastasia Ronca, invece, sarà la velina bionda. Anche lei ha 22 anni ed è napoletana. E’ nata a Somma Vesuviana ed è un’appassionata di ginnastica artistica. Sua madre le ha trasmesso la passione e le ha fatto da coach nel corso degli anni. Ha frequentato l’istituto di arte e moda e finita la scuola ha iniziato a lavorare come modella e fotomodella. Nel 2019 appare a “Colorado” come Miss Colorado, nel 2021 a “Temptation Island”. Segni particolari? Silenziosa e determinata, il suo sogno più grande è fare l’attrice o lavorare nell’ambito moda.