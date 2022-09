Piero Angela non lascia “nulla” al figlio Alberto: il suo erede non sarà lui

Il dolore per Alberto Angela è implacabile, l’evoluzione della vicenda era inimmaginabile. E’ successo davvero, ecco come ha reagito il conduttore.

Una situazione alquanto paradossale, Alberto Angela, dopo la morte del padre Piero, deve affrontare una nuova e brutale situazione. Sono momenti davvero tristi e probabilmente non c’è soluzione. Ma cosa succede?

Morto il 13 agosto di quest’anno, Piero Angela ha lasciato un enorme vuoto affettivo e professionale. Ricordiamo le immagini del suo funerale dove il figlio Alberto lo salutava con un commosso e sentito discorso nel quale si menzionava come il padre avesse dato tanto alla cultura del 21° secolo grazie alla sua arguzia e voglia di diffondere le sue conoscenze.

Piero è stato per anni il perno centrale di Quark – Viaggi nel mondo della scienza, programma nato negli anni ’80 dal quale si sono poi sviluppati altri tipi di approfondimenti culturali mandati in onda sull’emittente televisiva Rai.

Buon sangue non mente potremmo dire dal momento che Alberto ha seguito le orme del padre, è un giornalista, scrittore, conduttore televisivo, paleontologo e divulgatore scientifico. Grazie alla sua passione per l’arte, la scienza, la storia ed il sapere in generale, ha l’enorme responsabilità di soddisfare un pubblico sempre più assetato di conoscenza, ragion per cui dal 2000 è il volto di Ulisse – il piacere della scoperta.

In queste ore, Alberto sta metabolizzando una brutale verità. In un’intervista al New Normal Life, Piero Angela si era sbilanciato sul percorso di vita e professionale che aveva intrapreso suo figlio. Le parole di Piero furono lapidarie: “Il mio erede oggi? Non mio figlio. Lui fa tutt’altro”. Smontando qualsiasi ipotesi possibile.

Alla fine dell’intervista Piero Angela non ha menzionato il suo successore, ed a questo punto la curiosità è davvero tanta. Alberto non si è mai sbilanciato sulla faccenda ma siamo certi che il suo percorso di studi lo hanno reso fiero di quello che oggi riesce ad offrire al pubblico che lo ama così come ha amato suo padre.

Potremmo ipotizzare che l’erede di Piero Angela sia uno dei suoi tre nipoti, Edoardo, Riccardo ed Alessandro ma sulla fattispecie c’è il riserbo assoluto.

TOTTI CORONA, PARTONO LE MINACCE. IL VIDEO NEL TG DI YESLIFE