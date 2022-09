“Hai sempre sbagliato”, Chanel Totti piazza un VIDEO che sconvolge il web: “parole sante”

Chanel Totti, l’ultima pubblicazione su TikTok non ha mancato di scatenare i suoi migliaia di fan: il responso del pubblico è implacabile

Non è in fase di distensione la diatriba tra i suoi genitori, che sembra destinata a durare molto di più del previsto. Nonostante avessero lasciato intendere di voler giungere ad una separazione pacifica, per Ilary Blasi e Francesco Totti le cose si sono messe in maniera del tutto diversa.

A farne le spese, ovviamente, non possono che essere i tre meravigliosi figli della coppia, che cercano di portare avanti la loro quotidianità non badando a quel che sta avvenendo tra l’ex calciatore e la presentatrice.

Chanel Totti, più attiva del fratello Cristian nell’ambito dei social, è tornata a postare solamente qualche ora fa. Un video che, come osservato dai followers, lascerebbe trapelare molto di più del previsto…

Chanel Totti piazza un VIDEO che sconvolge il web. “Parole sante”: fan scatenati

Nell’ultimo video apparso tramite TikTok, Chanel Totti si mostra come al solito in splendida forma. La secondogenita della Blasi e di Totti, di fatto, è la fotocopia della sua bellissima mamma.

Una clip che sembra essere studiata in ogni minimo dettaglio, nonostante la 15enne ne abbia voluto ridimensionare la portata con queste parole: “bozza, non so cosa pubblicare“.

Jeans inguinali di colore bianco e top nero a maniche lunghe per la star di TikTok, che come di consueto non manca di canticchiare la canzone scelta come sottofondo. Ed è proprio il brano, a detta di moltissimi fan, ad aver lasciato trapelare il vero stato d’animo della meravigliosa Chanel.

La figlia di Ilary e Totti svela tutto in una canzone? Ecco cosa potrebbe averci voluto dire…

Come sostiene la maggior parte dei fan che hanno commentato il video, la canzone scelta da Chanel Totti non sembrerebbe essere affatto casuale. “Ci sta tutta” è intervenuto un sostenitore della 15enne, che parrebbe aver letto un messaggio subliminale nelle parole canticchiate dalla giovane.

“Hai sempre fatto cose sbagliate, ne avessi mai fatta una per farmi piacere”: questa la frase rimasta impressa nella memoria dei followers.

Secondo la stragrande maggioranza degli utenti, il riferimento all’affaire tra i suoi genitori sarebbe più che evidente. “Parole sante“, “mi dispiace davvero, si vede che state soffrendo“: questi i messaggi lasciati sotto al video dai fan, che hanno voluto dimostrare a Chanel tutto il loro supporto.

