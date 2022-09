Maria De Filippi infervorata contro il collega: la litigata più epica nella storia della tv – VIDEO

Maria De Filippi protagonista di una litigata epica con un collega della tv: non si era mai visto nulla del genere prima d’ora

La conosciamo per essere una conduttrice tutta d’un pezzo, ligia al dovere e a dir poco stacanovista quando si tratta del suo lavoro. È proprio per questo motivo che Maria De Filippi, ormai da oltre trent’anni, viene a buon diritto considerata come la vera e propria “regina della televisione italiana”.

Eppure, nel corso della sua brillante carriera, anche la moglie di Maurizio Costanzo non ha mancato di rendersi protagonista di siparietti decisamente assurdi.

Attraverso la piattaforma di TikTok, proprio nelle scorse ore, è trapelato un video che ritrae la conduttrice di Canale Cinque in una situazione davvero inimmaginabile. La De Filippi, contestata pubblicamente, dovette fronteggiare uno dei momenti più imbarazzanti della storia della tv.

Maria De Filippi protagonista di una litigata epica: ricordate quel momento?

Che Maria De Filippi perda la pazienza è un evento più unico che raro. I telespettatori, in tanti anni di televisione, l’hanno vista raramente arrabbiata, persino in circostanze in cui la conduttrice avrebbe avuto tutte le ragioni per esserlo.

Durante la 18esima edizione dei “Telegatti”, tenutasi nel 2001, accadde però qualcosa che non mancò di coinvolgere in prima persona la splendida presentatrice. La De Filippi, che guidò la serata al fianco di Gerry Scotti, venne chiamata in causa proprio dal collega Alessandro Cecchi Paone.

Quest’ultimo, deluso per il fatto che le trasmissioni di cultura fossero state incluse nella medesima categoria del “Grande Fratello”, diede spettacolo di fronte a tutto il pubblico. La reazione della De Filippi, a quel punto, fu davvero inevitabile.

“Telegatti 2001”, Maria De Filippi vs Alessandro Cecchi Paone: il VIDEO epico

“Grande Fratello”, “La macchina del tempo” e “Superquark” furono le trasmissioni che, durante la 18esima edizione dei “Telegatti”, si contesero il premio di Tv Sorrisi e Canzoni. La vittoria del reality come “miglior trasmissione di costume e cultura”, tuttavia, non andò proprio giù ad Alessandro Cecchi Paone.

Il conduttore, al timone de “La macchina del tempo”, protestò in diretta contro l’assegnazione del premio:

“noi facciamo una fatica tremenda a fare cultura in prima serata. essere affiancati al grande fratello è ingiusto”.

La replica della De Filippi, a fronte del propagarsi della polemica, non poté attendere a lungo:

“prendersela con tv sorrisi e canzoni non serve a niente, chi decide le categorie sono i direttori di rete”.

Un momento a dir poco epico della televisione italiana, che tuttora non manca di far riflettere rispetto a quanto, anche al giorno d’oggi, le trasmissioni di cultura fatichino a trovare spazio nel piccolo schermo.

