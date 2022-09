Jasmine Carrisi e il dettaglio sul viso che non passa inosservato: ‘tutta colpa’ di “C9” – La FOTO che colpisce dentro

Jasmine Carrisi esce allo scoperto su Instagram con un dettaglio sul viso da richiamare l’attenzione di tutti. “Tutta colpa di quel C9…”.

La figlia di Loredana Lecciso ha spiazzato tutti durante la sua ultima pubblicazione su Instagram.

Parliamo naturalmente di Jasmine Carrisi, il ‘gioiello’ preferito di papà Al Bano. Il celebre cantante dei duetti con l’artista statunitense, Romina Power ha voluto e spinto la figlia avuta dalla seconda compagna Loredana a seguire le sue orme.

Padre e figlia hanno rotto il silenzio durante la prima puntata di “The Voice Senior“, nelle vesti di giudici. Un bel ‘banco di prova’ per una giovane promessa, destinata a scrivere la storia dello spettacolo, esattamente come hanno fatto i suoi genitori.

Jasmine come le altre amiche e colleghe della sua epoca è a spasso con i tempi maturi della società, nella quale si ritrova a vivere e interagire. Ecco perchè l’appeal e la notorietà della piccola di casa Carrisi è in netta crescita. E tutto ciò lo deve anche ad un’ottima fama sui social e in particolare su Instagram.

Jasmine Carrisi e il dettaglio che difficilmente sfugge all’occhio nudo

Jasmine Carrisi, la nuova celebrità dello spettacolo è in costante aumento con le visite e i follower sui social network.

Ben 110K è l’ultimo dato registrato che ha reso ancor più speciale e importante la sua impronta nel mondo che conta.

Il padre, Al Bano ha sempre desiderato che qualcuno tra i suoi figli raccogliesse l’eredità e i sacrifici sul piccolo schermo. Dopo i tragici avvenimenti sullo smarrimento della primogenita avuta da Romina Power, ora il proprietario della lussuosa villa di Cellino San Marco può gioire ed essere finalmente fiero di Jamsine.

Nelle ultime ore, considerata la quantità industriale di foto e video che pubblica la figlia di Loredana Lecciso, i fan non si sono persi quasi nulla tra i particolari più accesi e che in un batter baleno hanno dato nell’occhio a tutti i visitatori che si sono trovati a scorrere per caso, le news di Instagram.

Jasmine Carrisi, il particolare al viso che fa scalpore: “Cuore per…C9”. Di chi si tratta

Se finora si è parlato a lungo della crescita esponenziale a livello professionale di Jasmine Carrisi, ora non si può fare altro che apprezzare di lei, un altro aspetto che l’ha resa celebre e ammirevole agli occhi di tanti.

La crescita a livello professionale della figlia di Loredana e Al Bano viaggia a ‘braccetto’ con la splendida bellezza che l’accompagna tutti i giorni della sua vita.

L’aumento dei visitatori su Instagram è merito di questo dettaglio e di quegli occhi splendenti, color azzurro mare che non lasciano scampo, facendoti innamorare al primo colpo.

In tanti si domandano chi fosse l’autore di uno scatto così divino e sublime.

“…La risposta è proprio nel tag dell’immagine che ha stregato tutti…”

Tra le ‘righe’ dell’immagine pulita di Jasmine traspare un certo “C9“. Un gioco alternativo di lettere e numeri che smascherato per esteso rivela il nome di un artista e fotografo di momenti stravaganti e a tratti attraenti e che coinvolgono spesso i vip del momento.

In questa occasione, la ‘vittima’ dello scatto più emblematico del giorno ha voluto ringraziare ed elogiare il prolifico capolavoro di Mauro Russo, detto “Calibro 9″.

In un singolo scatto ecco venir fuori il meglio dal punto di vista estetico di una di una giovane promessa, destinata a scrivere la storia, proprio come è accaduto ai suoi genitori.