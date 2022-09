Salento: Giggino De Marco muore dopo una partita a padel

Sì è sentito male dopo una giocata a padel nel centro sportivo di tennis di Racale. La comunità sotto choc.

E’ successo in un paese del Sud Salento, dove un 54 enne è morto dopo aver giocato una partita a padel. Si tratta di una persona particolarmente apprezzata in tutto il paese. Genuino De Marco, detto Giggino è morto improvvisamente dopo una partita di padel nel centro sportivo di tennis di Racale.

Si sarebbe quindi sentito male durante la partita, ancora in campo, e sarebbe quindi tornato a casa. I compagni di padel avrebbero quindi rintracciato la moglie per chiedere aggiornamenti sul suo stato di salute.

Giggino De Marco sarebbe quindi rientrato a casa e avvertito prima nausea e poi dolori diffusi, poi il malore improvviso che gli ha tolto la vita.

Gli altri compagni, in apprensione per lui, avrebbe quindi avvisato la moglie che Giggino non rispondeva al telefono. La donna, quindi, come riporta Leggo avrebbe subito avvisato i soccorsi del 118 perchè vedeva aggravarsi la situazione.

Giggino lascia familiari e amici: la comunità è sotto choc

Giggino de Marco sarebbe comunque morto in casa e sono stati vani i tentativi di rianimazione. L’uso del defribillatore e i vari tentativi dei sanitari non hanno portato a nulla. Una notizia che si è diffusa subito tra gli abitanti dei paesi limitrofi.

Una tragedia che ha colpito molto la comunità locale. Il centro sportivo di Tennis di Racale piange un grande amatore del padel. I soccorritori, arrivati a casa dell’uomo, avrebbero quindi constatato il decesso e per De Marco non c’è stato nulla da fare.

La notizia diffusa nei paesi tra Racale e Taviano: i funerali domani mattina

Una notizia che fa piangere la comunità locale di Racale e dei paesi limitrofi, tra cui Taviano, in provincia di Lecce. Come riporta Leggo, De Marco era una persona solare, genuina, carismatica. Se ne va quindi un grande appassionato di padel, domani i funerali nella Chiesa Beata Vergine Maria Addolorata di Mancaversa, marina di Taviano.

