Rangers-Napoli le pagelle e il tabellino della partita di Champions League tra la squadra scozzese e quella italiana.

Il Napoli, dopo la vittoria al fotofinish contro lo Spezia, torna in campo per affrontare i Rangers in Champions League. Gli azzurri hanno esordito con un sonoro 4 a 1 sul Liverpool, offrendo uno spettacolo incredibile ai tantissimi tifosi dello stadio Maradona. Questo momento della stagione è piuttosto delicato: i partenopei, dopo le fatiche di Champions, dovranno disputare il big match contro il Milan.

Anche in serie A la squadra di Spalletti sta ben figurando. Anguissa e compagni, infatti, si trovano al primo posto in classifica proprio a pari merito con il Milan (e con l’Atalanta). La situazione è piuttosto particolare: diverse squadre sono racchiuse in pochissimi punti.

Rangers-Napoli: il racconto della partita

Nel primo tempo, il ritmo è indiavolato e le due squadre creano diverse colossali occasioni da gol. Zielinski prende un palo con un tiro incredibile, ma anche il Rangers sfiora l’1 a 0 in un paio di occasioni. Cresce il Napoli, ma la banda di Spalletti non riesce a sbloccare il match.

Nella seconda frazione, Giovanni Simeone si procura un calcio di rigore: l’arbitro estrae anche il cartellino rosso a Sands, autore del fallo. Sul dischetto si presenta Zielinski: il polacco sbaglia ma Politano sulla ribattuta segna l’1 a 0. Interviene il var, che non solo annulla il gol ma fa ripetere il rigore. Ancora Zielinski dagli undici metri, ancora un errore per il centrocampista. Al minuto 68, altro calcio di rigore per gli azzurri: stavolta calcia Politano che non sbaglia e che regala l’1 a 0 ai suoi.

I partenopei iniziano a scatenarsi e trovano il raddoppio con Raspadori (entrato al posto di Simeone): strepitoso l’impatto dell’ex attaccante del Sassuolo sulla squadra azzurra. Nel finale, gioia personale anche per Ndombelé che cala il tris e chiude di fatto la sfida.

Rangers-Napoli le pagelle e il tabellino

RANGERS (4-2-3-1) – McGregor; Tavernier, Sands, Goldson, Barisic; Davis, Lundstram; Jack, Arfield, Kent; Morelos. Allenatore: Van Bronckhorst.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. All. Spalletti.

Arbitro: Antonio Lahoz

Reti: Politano (su rigore)