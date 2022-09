Paola Caruso ha cambiato completamente la sua vita: la Bonas di Avanti un Altro, dopo numerosi reality, ha deciso di dare un taglio netto a tutto

Paola Caruso è una famosissima showgirl qui in Italia. Oramai ha 37 anni ed è un bel po’ di tempo che la vediamo in televisione, in modo particolare nei programmi di Barbara D’Urso. In molti, invece, la conosciamo come Bonas di Avanti un Altro.

Paola Caruso, la sua vita cambiata da un momento all’altro

Solo pochi anni fa, Paola ha raccontato la sua storia in televisione. Quando era molto piccola è stata adottata e, grazie al piccolo schermo, è riuscita a ritrovare la sua mamma e a ricongiungersi con lei. Ad oggi le due hanno un bellissimo rapporto.

Non solo cose belle, ma anche lei ha vissuto un bel po’ di momenti difficili. Infatti, pochi anni fa, è diventata mamma di uno splendido bambino: Michele. Pensava di aver trovato l’amore della sua vita ma così non era: infatti, era ancora in dolce attesa quando ha capito di essersi innamorata della persona sbagliata. Così si è ritrovata a dover crescere da sola il piccolo Michele, la gioia più grande della sua vita.

Ora la sua vita è dedicata al figlio

Ad oggi le cose sono completamente cambiate per lei. Paola, infatti, ha deciso di mettere da parte la televisione e di dedicarsi completamente a Michele. Ha intenzione di vederlo crescere e di prendersi cura di lui, senza dover ricorrere all’aiuto di una babysitter.

Paola è arrivata al Festival del Cinema di Venezia in compagnia del suo nuovo fidanzato, un uomo che la sta rendendo profondamente felice.

“Ogni giorno che passa sei sempre più bella e Michele è praticamente la tua fotocopia”

L’ultima foto che ha pubblicato sul suo profilo di Instagram la ritrae proprio insieme a lui e al piccolo Michele. Finalmente Paola è riuscita a costruire quella famiglia che ha sempre desiderato e, a 37 anni, può ritenersi piuttosto soddisfatta della sua vita. Le cose, infatti, non potrebbero andare meglio di così.

FABRIZIO CORONA, LA VERITÁ SU TOTTI E ILARY LA DICE LUI: IL VIDEO NEL TG DI YESLIFE