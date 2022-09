Romina Power ha pubblicato una foto su Instagram che ha commosso i suoi followers: lo scatto la ritrae insieme ad una persona importantissima della sua vita

Romina Power, ogni giorno che passa, è sempre più attiva sui social. Dopo una lunga carriera televisiva, la Power ha deciso di avvicinarsi di più ai giovani arrivando su Instagram. Pian piano ha imparato ad approcciarsi sempre meglio con i ragazzi ed è diventata popolare anche tra le persone che non hanno avuto modo di assistere all’evoluzione della sua carriera.

Romina Power, lo sfogo sui social

Romina è diventata famosa quando, da ragazzina, ha cominciato a cantare e a recitare al fianco del famoso e ancora giovanissimo Al Bano Carrisi. I due si innamorarono follemente l’uno dell’altro e capirono fin da subito di essere fatti l’uno per l’altro.

Così sono stati insieme per tantissimo tempo, si sono sposati e sono diventati genitori. Il loro matrimonio è precipitato quando, alla fine degli anni novanta, i due hanno perduto la loro primogenita Ylenia. La ragazza, infatti, era partita per un viaggio: nessuno avrebbe mai pensato che non sarebbe più tornata.

Romina e la sorella più piccola persa troppo presto

Insomma, la vita di Romina è stata segnata da molteplici drammi, ma ha avuto sempre accanto la sua famiglia. Non solo Al Bano e i suoi figli, ma anche i suoi fratelli. In modo particolare la piccola Taryn, a cui lei voleva profondamente bene.

Taryn, purtroppo, l’ha lasciata due anni fa in seguito ad una lunga malattia. Infatti, Taryn, ha dovuto combattere con una tremenda leucemia che non le ha lasciato via di scampo.

Taryn, not on earth anymore but always in my heart and mind

Per Romina è stato davvero tremendo doverle dire addio così, da un momento all’altro: le due sono cresciute insieme e Taryn era la sua più grande confidente. Ancora oggi, Romina sente tremendamente la sua mancanza e dirle addio è stata una delle cose più difficili che si sia mai ritrovata a fare nella sua vita.

