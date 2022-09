Un incidente che ha coinvolto due operai che ristrutturavano una palazzina. Un solaio è crollato e due operai sono morti

E’ accaduto nel Sud Italia, un incidente che ha provocato due morti in un palazzo che subiva un intervento di ristrutturazione. La notizia è circolata stamattina quando, dopo poco mezzogiorno, il solaio di un palazzo al quale si stavano facendo dei lavori di ristrutturazione ha ceduto. Improvvisamente i detriti e le macerie hanno nascosto gli operai che ci stavano lavorando.

E’ accaduto a Lizzano, in provincia di Taranto, quando questa mattina il solaio di un palazzo è caduto improvvisamente. Gli operai al lavoro, due in particolare, sono stati travolti dalle macerie. Subito è scattato l’allarme di ricerca dei dispersi. Ma la tragedia è stata inevitabile per uno dei due operai, morto sotto le macerie.

Il tetto ha ceduto improvvisamente: morti due operai

Detriti e macerie. Uno dei due operai è morto sotto le macerie del solaio crollato. Mentre l’altro, estratto vivo dalla polvere è riuscito a sopravvivere. L’allarme è scattato poco dopo mezzogiorno di oggi quando il tetto della palazzina ha ceduto completamente.

L’intervento dei sanitari e dei vigili del fuoco è stato febbrile e scavare tra le macerie è stata una corsa contro il tempo. Tuttavia, uno dei due operai è stato estratto dalle macerie vivo, l’altro è morto con l’impatto. Immediato l’intervento dei soccorritori che hanno cercato con tutti i metodi e con un lavoro laborioso e febbrile di salvare la vita ai due operai.

Il tentativo dei sanitari e dei Vigili del Fuoco: sul posto anche il Sindaco

L’incidente è stato seguito dai Vigili del fuoco che hanno provato a salvare la vita ai due operai. Sul posto anche i Carabinieri e gli uomini del 118. L’operaio estratto dalle macerie è stato condotto all’Ospedale Santissima Annunziata di Taranto ed è in pessime condizioni. Sul posto, è stato presente durante le operazioni di soccorso il sindaco di Lizzano.

