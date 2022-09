Rosalinda Cannavò non vedeva l’ora di annunciarlo: la notizia che ha fatto perdere la testa ai fan!

Rosalinda Cannavò non vedeva l’ora di annunciarlo al mondo intero: la notizia che ha fatto perdere la testa a tutti i suoi fan!

L’esperienza del “Grande Fratello Vip”, nel caso di Rosalinda Cannavò, ha rappresentato a tutti gli effetti un trampolino di lancio. Fattasi conoscere dal pubblico nelle vesti di attrice, nell’ultimo anno la nativa di Messina ha completamente stravolto i propri piani.

Oltre ad essere diventata conduttrice di “Casa Chi” – il format che Alfonso Signorini le ha affidato con immenso piacere -, la siciliana ha persino iniziato a coltivare una passione a cui, in precedenza, non aveva avuto modo di dedicarsi: quella per la musica.

Felicissima al fianco del suo Andrea Zenga, la Cannavò non potrebbe chiedere di meglio in questa particolare fase della sua vita. Come se non bastasse, nel giro di qualche giorno, la vedremo nuovamente sul piccolo schermo in una veste davvero inaspettata.

Rosalinda Cannavò sbarca a “Tale e Quale Show”: l’ex gieffina è fuori di sé dalla gioia

La fidanzata di Andrea Zenga è ufficialmente entrata a far parte del cast di “Tale e Quale Show”, il programma condotto da Carlo Conti che aprirà i battenti nella giornata di venerdì 30 settembre.

Al fianco di molti altri colleghi vip, l’attrice avrà modo di far risaltare il suo talento e le sue indiscusse doti canore. Ma questa, a quanto si evince, non è l’unica novità riguardante la splendida Rosalinda.

Con una serie di Instagram stories pubblicate nella giornata di ieri, la Cannavò ha finalmente ammesso il “segreto” che stava custodendo ormai da parecchio tempo. I fan, nell’apprenderlo, sono stati travolti dalla gioia.

L’attrice non vedeva l’ora di annunciarlo: la notizia che ha fatto perdere la testa ai fan!

Il prossimo 22 settembre sarà finalmente disponibile il primo libro di Rosalinda Cannavò, scritto con la collaborazione del giornalista Gabriele Parpiglia.

L’opera – che si intitola “Il riflesso di me. Come ho imparato ad amarmi, dopo l’anoressia” – passa al vaglio uno dei momenti più difficili nella vita della cantante, ovvero quello contrassegnato dalla lotta al disturbo alimentare che l’aveva colpita.

Emozionatissima e impaziente, Rosalinda non ha mancato di ringraziare i suoi numerosi fan, che si sono dimostrati entusiasti di fronte alla notizia.

“Non mi aspettavo tutto questo affetto, grazie mille” ha affermato nelle stories la splendida attrice, a dir poco colpita dai messaggi commoventi che le sono arrivati tramite Instagram direct.

