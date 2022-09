Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli non sono più in buoni rapporti da molto tempo: la loro “storia”, però, fece sognare milioni di telespettatori

Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci si sono conosciuti due anni fa, quando entrambi hanno deciso di entrare nella casa del Grande Fratello Vip per partecipare alla quinta edizione del programma. Nel giro di pochi giorni, i due finirono per legare tantissimo l’uno con l’altro e ad instaurare un rapporto che, per mesi, tenne i telespettatori con il fiato sospeso.

Elisabetta Gregoraci e la sua avventura al Grande Fratello Vip

Pierpaolo era innamorato di lei e il suo corteggiamento fu dolce e spietato, ma nonostante Elisabetta fosse molto presa da lui, non ha mai permesso che accadesse niente tra di loro. Infatti aveva molti dubbi e, al massimo, aveva intenzione di continuare solo fuori la loro conoscenza.

Alla fine Pierpaolo ha deciso di arrendersi e, quando Elisabetta ha scelto di uscire dal programma il 7 dicembre 2020, Pierpaolo ha chiuso per sempre questo capitolo scegliendo di andare avanti insieme a colei che si sarebbe rivelata l’amore della sua vita: Giulia Salemi. I due si sono messi insieme dopo pochi giorni e da allora non si sono più lasciati.

Elisabetta e Pierpaolo, un amore mai nato

Così è finito per sempre il capitolo tra Elisabetta e Pierpaolo, che dopo l’uscita della Gregoraci dalla casa, non si sono più parlati.

O meglio, una volta lo hanno fatto: quando Pierpaolo, nel reality, cominciò a sentirsi a disagio per le continue accuse che venivano da fuori riguardo la sua nuova situazione con Giulia.

“Sei tu che non sei mai stata chiara, se proprio vogliamo dirla tutta”

L’accusa di Pierpaolo fece innervosire molto Elisabetta, che ancora una volta, sottolineò di aver parlato di loro due soltanto in termini amichevoli e di non averlo mai illuso.

