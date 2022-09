Boom di critiche per l’attore italiano, ha “insultato” la Regina: “offensivo e denigratorio” – FOTO

A poche ore dalla morte della regina Elisabetta, su Twitter è apparso un post che ha fatto molto discutere il web: a pubblicarlo è stato proprio l’amatissimo attore italiano…

Innumerevoli i messaggi di cordoglio arrivati alla regina Elisabetta II, che solamente una settimana fa lasciava orfano il Regno Unito (e l’intero mondo) della sua ormai insostituibile presenza.

Simbolo per eccellenza della monarchia inglese, la sovrana ha servito il suo regno fino alla veneranda età di novantasei anni, spegnendosi presso il castello di Balmoral al fianco dei figli Carlo e Anna.

Sul web, nel giro di pochi minuti, i post di commiato ad Elisabetta hanno iniziato a proliferare a non finire. Da Alberto Angela a Laura Pausini, artisti di ogni settore hanno contribuito ad omaggiare la sovrana inglese. Qualcuno, tuttavia, lo avrebbe fatto in un modo decisamente spiacevole agli occhi dei più…

Famosissimo attore italiano “insulta” la regina Elisabetta: questo il verdetto del web

Tra gli innumerevoli post dedicati alla sovrana che più di ogni altra rimarrà impressa nella memoria del mondo intero, uno in particolare non ha mancato di creare parecchio scalpore.

“Quello che hai scritto è denigratorio e offensivo“, “che brutto tweet“, “non era una persona qualunque” hanno protestato i followers sotto al post di Twitter che ha tanto fatto discutere il web.

A condividerlo, uno degli attori più famosi del panorama dello spettacolo italiano, che al pari di molti altri ha voluto esprimersi sulla morte della sovrana inglese. Avete capito a chi ci stiamo riferendo?

Alessandro Gassmann e il messaggio di cordoglio alla regina: insorgono i fan

Le parole che Alessandro Gassmann ha indirizzato alla regina – attraverso un tweet condiviso tramite l’apposita piattaforma – non sono minimamente andate giù ai followers.

“è morta oggi un’anziana signora che mi stava simpatica, ha fatto una vita bellissima e piena di responsabilità […]. Mi dispiace per la sua morte, come per la morte di chiunque”.

Questo il pensiero che l’attore non si è risparmiato dal condividere con il popolo del web. Un’opinione indubbiamente discutibile, quella di Gassmann, che parrebbe aver scontentato parecchi suoi fan: “era un’icona, come lo era suo padre Vittorio. Non una persona qualunque“.

TOTTI INSIEME A NOEMI ED ISABEL. QUESTA E LE ALTRE NOTIZIE DEL GIORNO NEL TG DI YESLIFE. IL VIDEO