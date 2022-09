“X-Factor”, Dargen e Ambra ai ferri corti: “Conosco la tua fidanzata, ti presenterei il mio ma..”

“X-Factor”, nella prima puntata già le scintille. Dargen e Ambra si infuocano ed ecco cosa scopriamo su di lei

Il grande ed atteso ritorno di “X-Factor” è arrivato. Ieri sera la prima puntata del programma che per questa nuova edizione ha rivoluzionato tutto o quasi. Dalla conduttrice, Francesca Michielin che torna dieci anni dopo la sua vittoria ma in una veste nuova, ai giudici tutti, o quasi, nuovi: Ambra Angiolini, Rkomi, Dargen D’Amico e Fedez, con il suo grande ritorno.

Si è partiti come sempre con le Audition che continueranno anche il 22 ed il 29 settembre. Gli artisti si sono presentati portando sul palco la loro musica nella speranza di ricevere almeno tre sì da parte della giuria. Quest’anno quinto giudice è il pubblico. In studio presenti ben 12 mila spettatori.

“X-Factor”, prima puntata di scintille

Già nella prima puntata di “X-Factor” non mancano i colpi di scena e gli attriti. Protagonisti Ambra Angiolini e Dargen D’Amico che su un’esibizione non sono per nulla d’accordo ed in un attimo l’adrenalina sale e si accende “il fuoco” in studio.

Il dibattito tra i due giudici nasce intorno ad una delle band presenti alle Audition. Si tratta dei “Nervi”. Pensieri e modi di vedere diversi fanno scattare la tensione. Dargen stuzzica ed Ambra ammette quello che tutti volevano sapere.

Dargen e Ambra: fuoco in studio. Poi rivelazione assurda

Dopo l’esibizione dei “Nervi” che hanno portato sul palco “La Bambola”, Ambra e Dargen mostrano fin da subito di non essere d’accordo. Il cantante dice no, per loro la band manca di sensualità. La conduttrice ed attrice, invece, insieme a Fedez e Rkomi, dà il suo sì precisando come il gruppo sia molto sensuale.

Ecco allora che Dargen esplode ed attacca: “Vorrei scoprire la tua sensualità altrove”. Impossibile per Ambra non rispondere:

“Conosco la tua fidanzata mi piace, vorrei presentarti il mio ma.. No”.

Insomma l’ex di Allegri e Renga non l’ha detto esplicitamente ma ha confermato davanti a tutti di essere single. Si immaginava ma questa è la conferma che toglie qualsiasi dubbio.

CARO BOLLETTE, COME RISPARMIARE. IL VIDEO ALL’INTERNO DEL TG DI YESLIFE