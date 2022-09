Michelle Hunziker e Angiolini, il motivo del loro addio è clamoroso: tutti in lacrime

Michelle Hunziker e Angiolini, perché è finita? I due si sono detti addio per “colpa” di una persona molto in vista

Sono stati una delle coppie più paparazzate dell’estate ma tra di loro la passione è finita. Parliamo di Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini. La loro storia che fin da subito ha incuriosito tutti non è durata molto e ora tutti si chiedono quale sia stato il motivo che ha portato all’addio tra la conduttrice Mediaset ed il super sexy medico.

Michelle sembrava aver trovato tra le braccia di Giovanni la strada per ripartire dopo la fine del suo matrimonio con Tomaso Trussardi ma evidentemente non è stato così. Oggi emergono dei nuovi ed interessati dettagli.

Giovanni Angiolini in un reality? Ecco le news

Occhi puntati sul bel Giovanni Angiolini, ormai ex compagno di Michelle Hunziker. Secondo alcune indiscrezioni lanciate nelle ultime ore, il bel medico potrebbe partecipare alla nuova edizione del “Grande Fratello Vip”.

Lui che è già stato nella casa nell’edizione nip, potrebbe varcare di nuovo la porta rossa questa volta nei panni di un ex molto famoso al quale molti vorrebbero chiedere proprio le spiegazioni della fine della storia con la Hunziker.

Tutto questo accadrà? Ancora presto per dirlo. Il suo nome al momento non figura nella lista dei concorrenti ufficiali del reality condotto da Alfonso Signorini in partenza da lunedì su Canale 5. Potrebbe entrare in un secondo momento. Nel mentre però c’è chi spiffera il motivo dell’addio tra Angiolini e la bella svizzerotta.

Michelle Hunziker e Angiolini perché è finita?

Michelle Hunziker e Angiolini, tra di loro le cose hanno funzionato ma solo per un po’, perché?

Secondo la ricostruzione fatta sul settimanale Nuovo la “responsabile” sarebbe la figlia di lei, Aurora Ramazzotti. La gravidanza della giovane, infatti, avrebbe riavvicinato la conduttrice al suo primo marito:

“Questa dolce attesa non solo avrebbe fatto avvicinare la conduttrice all’ex marito Eros Ramazzotti, ma l’avrebbe anche indotta a concentrarsi sui suoi doveri di madre di tre figli e di futura nonna…”

si legge sul settimanale. Insomma Michelle si sarebbe accorta di dover dedicare il suo tempo alla sua famiglia, mostrandosi mamma e nonna responsabile, mettendo da parte dunque un amore che forse non era tale.

