“L’Eredità”, si allarga la famiglia di Insinna: “È una femminuccia”

“L’Eredità”: fiocco rosa e si festeggia. Un nuovo ingresso allarga la famiglia e Flavio Insinna è al settimo cielo per lei

Flavio Insinna anche quest’anno è al timone de “L’Eredità”, l’amatissimo quiz di Rai 1 che accompagna gli italiani verso la cena e la messa in onda del Tg1 delle 20. Un appuntamento ormai classico, instancabile, che nel corso della stagione, dall’autunno alla primavera, tiene compagnia a milioni di italiani.

Insinna che da tempo ormai conduce il quiz che prima era stato dell’indimenticabile Fabrizio Frizzi, ha saputo coinvolgere il pubblico e farsi amare, lui che ha scelto anche la strada della conduzione ma che si è fatto amare sul piccolo schermo e a teatro nei panni di attore.

Flavio Insinna, popolare ma riservato: ecco la sua vita privata

Flavio Insinna è un uomo molto riservato. Per quanto sia popolare ed amato, si tiene ben lontano dal gossip. Sulla sua vita privata, infatti, non sappiamo molto, se non che è felice da diverso tempo accanto ala sua compagna, Adriana Riccio.

Per loro galeotta fu la televisione ed in particolare il programma “Affari tuoi” che l’artista ha condotto per lungo tempo. Lei giocava in rappresentanza della regione Veneto, lui al timone del programma ed è nato l’amore. I due non sono sposati ma a quanto pare per loro c’è una bella notizia e la famiglia de “L’Eredità” si allarga.

“L’Eredita”, Insinna allarga la famiglia: ecco chi è arrivato

Flavio Insinna e la compagna Adriana non hanno figli. Una scelta presa direttamente dal conduttore che in una recente intervista al Corriere della Sera ha ammesso di aver ascoltato e amato poco in passato, oggi accanto ad Adriana lo fa di più ed è molto presente. Prima il lavoro veniva sopra ogni altra cosa.

A 57 anni Flavio non è ancora papà ma per lui è stata una scelta voluta e ponderata:

“Sarei un padre troppo poco presente. Solo per questo. Temo che non sarei all’altezza. È stata una decisione istintiva, quasi animalesca”

ha precisato. Nonostante questo però negli ultimi giorni in famiglia si festeggia. Flavio e la sua compagna hanno allargato la famiglia accogliendo in casa una cagnolina meticcia di nome Lola. Un nuovo ingresso che li rende felici e pronti ad amare.

