“Solo da MD è disponibile”, folle corsa per non perdere l’occasione. Clienti soddisfatti per il prodotto dell’anno

Md stupisce ancora i suoi clienti, l’offerta era attesa da tempo e durerà fino a domenica 18 settembre. Bisogna affrettarsi per non rimanere a mani vuote.

Md è uno dei supermercati a carattere discount più importanti del Sud Italia, nasce nel 1994 da un’idea di Patrizio Podini. Attualmente è il punto di riferimento della grande distribuzione in gran parte delle regioni, specie in Campania, dove ha sede amministrativa.

Negli anni il discount si è diffuso a macchia d’olio grazie al rapporto qualità prezzo sempre conveniente, i prodotti, tutti di eccellente qualità, sono una garanzia per i milioni di clienti che ogni giorno varcano le porta del supermercato.

Attualmente Md dispone di 820 supermercati e all’incirca 4.000 dipendenti. Il boom c’è stato agli inizi del 2000, quando Patrizio Podini ha saputo dare ai clienti quello che volevano, ovvero ad un piccolo prezzo alimenti genuini e mai banali.

I prodotti di Md sono svariati, oltre alla frutta e alla verdura, sempre fresca, c’è un vasto assortimento di salumi, formaggi, bibite, vini e chi più ne ha più ne metta. Tra gli scaffali si può trovare qualche capo di abbigliamento sportivo e diversi elettrodomestici a prezzi davvero vantaggiosi, televisioni, lavatrici, frigoriferi, frullatori e planetarie.

Ma non finisce qui in quanto i supermercati dispongono di un reparto detersivo decisamente fornito e una vastissima scelta di prodotti per animali da compagnia, cani e gatti. In queste ore sta andando a ruba Miba PRO, Md ha lanciato un’occasione davvero allettante: “Iniziamo noi: uno dei due ha scoperto che l’offerta sui croccantini Miba PRO con pollo termina domenica. Altre differenze? Ditecele nei commenti!”.

I commenti sui vari social sono davvero tanti, “Finalmente, devo fare scorta”, scrive qualcuno, “Era ora, aspettavo il momento da tanto”, commenta qualcun altro.

Chi possiede un animale da compagnia sa di quante cure ha bisogno e soprattutto è consapevole del fatto che sia importante la sua alimentazione, sempre sana e controllata. Con Miba PRO non si corrono rischi, i vostri gatti mangeranno crocchette di qualità tutti i giorni.

