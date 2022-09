Per la bellissima Diletta Leotta l’estate non è ancora finita: prima di rimettersi a lavoro, la famosa giornalista ha intenzione di godersi questi ultimi giorni di relax

Diletta Leotta si sta godendo un po’ di relax prima di tornare a lavoro. La famosa giornalista sportiva, infatti, sta vivendo un momento davvero molto importante sia della sua vita che della sua carriera. Era giovanissima quando decise di intraprendere questa strada così complessa, sperava di avere successo ma di certo non pensava che sarebbe successo così presto.

La bellezza è importante in questo mondo ma non fondamentale, infatti basta poco per finire nel dimenticatoio. Quello che conta davvero, infatti, è il talento. Saper fare bene il proprio lavoro, infatti, è fondamentale.

Diletta, in tutti questi anni, ha dimostrato di avere davvero stoffa per questo mestiere. Giorno dopo giorno, ha costruito con un mattone alla volta quello che sarebbe stato il suo futuro. Tra programmi meno importanti, per poi arrivare a quelli più conosciuti, Diletta si è fatta strada in televisione facendosi conoscere così da tantissime persone.

Diletta in dolce compagnia durante il suo bagno in piscina

Diletta ha avuto degli anni davvero molto intensi, sia per quanto riguarda il suo privato, che il suo lavoro. Tra storie d’amore cominciate e poi finite più o meno male, adesso ha deciso di dedicarsi anima e corpo al mestiere che ha scelto.

E, dato che ad attenderla c’è un anno altrettanto impegnativo, Diletta ha intenzione di godersi ogni momento di questi suoi ultimi giorni di vacanza.

Sul suo profilo, è comparso un video che la ritrae in piscina in compagnia del suo amato cagnolino. Il filmato che ha pubblicato ha riscosso un enorme successo tra i suoi milioni di followers.

