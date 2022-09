Salernitana-Lecce: le pagelle e il tabellino della partita

All’Arechi in scena l’anticipo della settima giornata di campionato, ad affrontarsi due squadre del sud: campani contro pugliesi. Le pagelle e il tabellino.

Salernitana e Lecce scendono in campo il venerdì alle 20:45 per dare il via alla settima giornata di campionato.

La squadra di Nicola è reduce dal pareggio, non privo di polemiche, contro la Juventus con una striscia di risultati positivi: ben cinque consecutivi con quattro pareggi e una netta vittoria contro la Sampdoria per 4-0.

Il Lecce, invece, è ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato. La squadra di Baroni ha infatti rimediato tre sconfitte con Inter, Sassuolo e Torino e tre pareggi con Empoli, Napoli e Monza.

La cronaca dei 90′

Partita piuttosto equilibrata tra Salernitana e Lecce. I campani passano in vantaggio al 4′ ma il gol viene annullato a Coulibaly per fuorigioco.

A decidere il primo tempo ci pensa Ceesay del Lecce che viene lanciato in area e a tu per tu con Sepe, lo scarta e infila in rete il gol del vantaggio giallorosso.

Al 55′ pareggia i conti la Salernitana sfruttando l’autogol di Gonzalez che nel tentativo di spazzare via il pallone che aveva raggiunta l’area dagli sviluppi di un calcio d’angolo, lo infila nella sua porta.

A 8′ dalla fine cambia tutto: il neoentrato Strefezza con un gran gol dal limite dell’area che termina sotto l’incrocio dei pali e mette così la sua firma sul tabellino portando in vantaggio il Lecce.

Salernitana-Lecce: le pagelle e il tabellino

SALERNITANA – LECCE 1 – 1

MARCATORI: 43′ Ceesay (Lecce), 55′ Aut. Gonzalez (Lecce), 84′ Strefezza (Lecce)

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Bronn Daniliuc Gyomber (46′ Bradaric); Candreva L.Coulibaly (46′ Kastanos) Maggiore Vilhena Mazzocchi; Piatek Dia. A disposizione: Fiorillo, De Matteis, Motoc, Pirola, Bradaric, Capezzi, Kastanos, Sambia, Valencia, Botheim, Bonazzoli. Allenatore: Nicola.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey Baschirotto Pongracic pezzella; Gonzalez Hjulmand Askildsen; Di Francesco Ceesay Banda. A disposizione: Brancolini, Bleve, Tuia, Gallo, Cetin, Umititi, Bistrovic, Oudin, Helgason, Blin, Listkowski, Rodriguez, Colombo, Strefezza. Allenatore: Baroni.

AMMONITI: Coulibaly (Salernitana), Di Francesco (Lecce), Gonzalez (Lecce), Strefezza (Lecce)