Fabio Fazio volta pagina, un nuovo capitolo per il conduttore: “E’ un modo per tornare indietro”

Fabio Fazio ha salvato un’impresa che rischiava di chiudere: ha acquistato un’impresa nel posto dove andava in vacanza da bambino

È uno dei conduttori storici della televisione italiana, Fabio Fazio è molto amato e seguito dal pubblico che a distanza di anni continua a supportarlo e sostenerlo in ogni situazione.

Uno di questi giorni, ha condiviso con i suoi fan un evento che gli ha cambiato la vita: ha salvato un’azienda di cioccolato che rischiava di chiudere. L’impresa si trova a Verazze, il posto dove era solito andare in vacanza da bambino. Scopriamo insieme tutti i dettagli della vicenda.

Fabio Fazio e l’addio alla televisione

Lo aveva accennato in una delle ultime puntate della scorsa stagione di “Che tempo che fa” e a quanto pare quella scelta sta diventando realtà. Fabio Fazio sembra voler dire addio alla televisione dopo più di quarant’anni di carriera.

“Che tempo che fa” non è ancora iniziato e i telespettatori sono curiosi di sapere chi condurrà la trasmissione, qualora Fazio avesse deciso di lasciare il timone. Era maggio 2022 quando in un’intervista per Tv sorrisi e canzoni aveva spiegato

Ho quasi 58 anni, l’anno prossimo ne avrò alle spalle quaranta di tv. Magari vado a farmi fare i conti per la pensione.

L’inizio di una nuova avventura

Ne sta parlando da giorni sui social e sembra molto soddisfatto della sua scelta. Fabio Fazio ha acquistato un’azienda di cioccolato che rischiava di chiudere ed ha intrapreso un progetto alternativo e originale che si distacca completamente dalla realtà dove è solito lavorare.

Così sui social ha spiegato

C’era una volta un piccolo laboratorio di cioccolato molto significativo per tutti i bambini nati a Varazze o cresciuti a Varazze come me. I miei nonni a ogni Pasqua e Natale ricevevano un prodotto di questa piccola azienda, che due anni fa stava per chiudere per le difficoltà del Covid.

Così ha deciso di investire e salvare l’azienda, sottolineando

è anche un modo per tornare indietro, tornare bambini.occuparsi di cioccolato è la cosa più divertente e più bella che ci possa essere

Nei prossimi giorni il conduttore riferirà altri particolari sul lavoro che sta per iniziare. Intanto sui social sono tanti i commenti da parte dei fan che non hanno potuto fare a meno di lasciare messaggi di auguri per la nuova avventura.

