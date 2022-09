Manuela Arcuri torna sui social in una versione più accattivante: fuori tutto e i fan impazziscono nel vederla così

Manuela Arcuri continua a sorprendere i fan condividendo sui social scatti mozzafiato che lasciano tutti a bocca aperta. L’attrice romana ha conquistato nel corso degli anni il pubblico che non può fare a meno di seguirla e sostenerla in ogni situazione.

Si è da poco sposata con l’uomo della sua vita, Giovanni di Gianfrancesco. I due stanno insieme da tanto tempo ed hanno realizzato un sogno. Amore e passione, rispetto e fiducia sono alla base del loro rapporto che tende a rimanere lontano dal gossip e dallo spettacolo. Infatti, il marito dell’attrice è un ingegnere.

Manuela Arcuri, la nuova avventura professionale

Manuela Arcuri sarà una delle presentatrici di Io talent, il concorso musicale previsto in varie parti dell’Europa che vedrà protagonisti molti artisti che hanno voglia di mettersi in gioco.

Lo scorso 12 settembre presso la sede del Parlamento Europeo a Roma si è tenuta la conferenza stampa del talent e sempre nella Capitale si terrà la finale di cui ancora non si hanno notizie riguardo alla data.

A tal proposito la Arcuri ha affermato

Questa è la prima volta che ricopro il ruolo di presentatrice di un progetto simile. In quest’avventura straordinaria mi occuperò della parte emotiva ed emozionale dei ragazzi che concorrono.

L’ultimo post dell’attrice romana

Sui social è molto attiva e le sue foto diventano virali. Scatti mozzafiato che lasciano tutti a bocca aperta. L’ultimo post ne è un esempio.

Due immagini, una più bella dell’altra, dove l’attrice è in posa davanti allo specchio e si scatta un selfie in intimo. le sue forme prorompenti sono in primo piano e fanno impazzire chiunque la guardi. Poi il messaggio per i fan

Buona notte

I follower non hanno potuto fare a meno di commentare, scrivendo

sei sempre la numero uno

Poi ancora

tu sei la regina manuela, la più bella donna del pianeta

Qualcun altro ha aggiunto

meravigliosa come sempre

Ancora una volta la Arcuri ha lasciato il segno, passano gli anni ma la sua bellezza resta immutata nel tempo ed è impossibile resisterle.

Affascinante, accattivante, seducente, solare ed elegante. Queste sono solo alcune delle caratteristiche che la contraddistinguono da tutto e tutti e di cui il pubblico si è innamorato. Dopo il matrimonio, l’attrice è pronta per la nuova avventura professionale. Non ci resta che seguirla per scoprire la prossima tappa.

