Primark, finalmente ci siamo: nuova apertura nella città più bella e una sorpresa per tutti

Primark assume personale, finalmente l’occasione che tutti stavano aspettando. Scopriamo insieme le posizioni aperte e dove si richiedono figure anche alla prima esperienza.

Nessuno ci sperava più ma Primark apre un nuovo negozio nella città più bella. L’attesa è davvero tanta ed ormai non si parla d’altro. Diversi sono stati gli intoppi per questa inaugurazione ma finalmente, entro la fine dell’anno, l’azienda potrà festeggiare con i clienti questo nuovo traguardo.

Il brand di origini irlandesi è presente quasi in tutto il mondo, è nato nel 1969 a Dublino nella famosa strada di Mary Street, grazie ad Arthur Ryan. Fu un’idea rivoluzionaria, vendere capi di abbigliamento di qualità ad un prezzo decisamente vantaggioso. Negli anni l’azienda si è evoluta offrendo ai clienti anche una linea totalmente ecologica.

Il marchio Primark ha deciso di essere attento all’ambiente mettendo in produzione abiti riciclati, o meglio realizzati con materiali di riciclo come plastica ed altri scarti. Per questa ragione, nei vari negozi sparsi in tutto il mondo, trovate degli stand con sopra un cuore, quello è il simbolo dell’amore per l’ambiente, la natura ed il futuro del mondo.

Dopo tante peripezie ecco che Primark approda al Centro Campania di Marcianise, in provincia di Caserta. In queste ore si sono aperte le iscrizioni per potersi candidare a diverse figure richieste.

Dal momento che l’inaugurazione del nuovo store è prevista per fine anno, nel periodo natalizio, l’azienda inizia a selezionare personale per il nuovo store. Al momento i posti disponibili vanno dai 250 ai 400, un numero considerevole vista la pochissima occupazione del periodo.

Le figure richieste al momento per Primark Campania sono: addetti vendita; addetti al visual merchandising; addetti al cash office; addetti al magazzino part-time. Il contratto offerto è come dipendente a tempo determinato, che può diventare, a seconda dell’esperienza un contratto a tempo indeterminato.

Il lavoro sarà svolto su turni e possono candidarsi tutte le persone fino ai 55 anni di età. Se siete interessati a lavorare da Primark dovete inviare la vostra candidatura tramite il sito ufficiale.

E’ un’occasione più unica che rara, iniziare una nuova avventura lavorativa sarà sicuramente un’esperienza piacevole.

CARO BOLLETTE, COME RISPARMIARE . IL VIDEO ALL’INTERNO DEL TG DI YESLIFE