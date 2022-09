“Che stacco di coscia”, Matilde Brandi incanta i fan. Sul divano dà il meglio di se, mai vista così briosa – FOTO

Matilde Brandi non bada alla forma ne tantomeno alle posizioni. Incanta i fan con la sua bellezza e fa il pieno di cuoricini su Instagram.

Nata il 27 febbraio del 1969, Matilde Brandi ha coltivato fin da piccolissima la passione per la danza. Nel 1990 si è diplomata al Balletto di Roma e nel 1992 ha esordito in televisione nel corpo di ballo di Domenica In.

Dopo questa primissima esperienza l’abbiamo apprezzata anche in Bellezza al bagnosu su Rete 4, Super Estate su Italia 1 e tantissimi altri programmi di successo trasmessi sul piccolo schermo.

Nel 2006 ha dato alla luce le sue gemelline e la sua carriera in televisione si è interrotta, la showgirl decise di dedicarsi anima e corpo a Sofia ed Aurora, evitando i riflettori a tutti i costi. Nel 2020, dopo quasi 7 anni, l’abbiamo rivista in televisione come concorrente della casa del Grande Fratello Vip, su Canale 5. La sua avventura come gieffina è terminata subito dal momento che è stata eliminata dopo 20 giorni dall’inizio del programma.

La vita amorosa della showgirl è stata segnata da una grave perdita, nel 2021 è venuto a mancare il suo ex fidanzato Paolo Calissano, i due avevano condivido insieme momenti importanti e la tragedia, l’ha scossa parecchio. Dal 2004 è felicemente sposata con Marco Costantini, padre delle gemelline Sofia ed Aurora, l’uomo è un commercialista estraneo totalmente al mondo dello spettacolo.

La bella e Brava Matilde è molto seguita sui social soprattutto su Instagram dove vanta 524K follower, un numero davvero considerevole per essere una star degli anni ’90 e non 2000. Matilde è solita interagire con i suoi amici virtuali, le foto che posta sono tutte da far girare la testa ma con l’ultima ha davvero esagerato.

La showgirl a 53 anni sfoggia un fisico davvero invidiabile e si lascia fotografare in una posizione che mette in mostra ed in risalto le sue bellissime gambe. Il mini vestitino color vinaccia ed i décolleté color carne, decorano la sua felicità del momento. Matilde sorride in posa, è vivace e spensierata proprio come la sua personalità.

CARO BOLLETTE, COME RISPARMIARE . IL VIDEO ALL’INTERNO DEL TG DI YESLIFE