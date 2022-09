Riccardo Guarnieri mostra a tutti il suo bambino. Il web è sconvolto: “bello come il papà” – VIDEO

Riccardo Guarnieri mostra all’intero pubblico del web il suo bambino. I followers vanno fuori di testa: “bello come il papà”

Mancano solamente tre giorni all’inizio dell’appuntamento televisivo più atteso di tutti. Stiamo parlando di “Uomini e Donne”, il dating show di Maria De Filippi che ha abbondantemente superato i venticinque anni di messa in onda.

Nel corso delle ultime edizioni, in realtà, la possibilità di spoilerare ogni minimo dettaglio delle registrazioni tramite le anticipazioni ha privato la trasmissione di quel pizzico di magia e dell’effetto sorpresa che sono sempre stati il suo tratto distintivo.

Ciò nonostante, gli affezionati al programma sono ancora numerosi e non potranno far a meno di seguire il primissimo appuntamento di quest’anno, previsto per lunedì 19 settembre alle ore 14.45.

“Uomini e Donne” riapre i battenti nella giornata di lunedì: tutti i volti della nuova edizione

Oltre ai già annunciati tronisti, il pubblico di “Uomini e Donne” avrà modo di ritrovare gli amatissimi protagonisti del trono Over seduti tra le file del parterre.

A movimentare la nuova edizione del dating show saranno infatti vecchie conoscenze del calibro di Gemma Galgani, Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Quest’ultimo, in particolare, dovrà far fronte ad un inatteso colpo di scena che potrebbe metterlo seriamente a dura prova.

La sua ex Roberta Di Padua, infatti, ha deciso di far ritorno in trasmissione per trovare un compagno che faccia al caso suo. Per Riccardo, dunque, si prospetterebbe una situazione tutt’altro che serena.

Eppure, il cavaliere sembra avere ben altro per la testa in questo preciso momento. Attraverso un video che ha tolto le parole di bocca ai suoi seguaci, Guarnieri ha finalmente mostrato la persona più importante della sua vita…

Riccardo Guarnieri mostra a tutti il suo bambino: “bello come il papà” – VIDEO

“Bello come il papà“, “buon sangue non mente” scrivono i fan in risposta al video che ritrae il bel cavaliere di “Uomini e Donne” accanto al giovane Simone. Sebbene tutto lasci pensare che i due siano effettivamente padre e figlio, le cose non stanno affatto così.

Simone, in realtà, è il nipote dell’ex fidanzato di Ida Platano, ed è una delle persone a cui il cavaliere ha sempre dichiarato di tenere maggiormente.

La sintonia tra zio e nipote, a dir poco invidiabile, li rende un’accoppiata davvero strepitosa agli occhi del pubblico. I complimenti al Guarnieri, come da pronostici, non hanno tardato ad arrivare numerosi.

