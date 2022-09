Rocio Morales saluta così le figlie…solo lacrime per la modella: “una cosa che non si dimentica”

Rocio Morales, il messaggio strappalacrime con cui ha salutato le figlie: momento indimenticabile nella vita della modella

Il periodo corrente è sicuramente uno dei periodi più emozionanti nella vita di Rocio Morales. Di recente, la meravigliosa compagna di Raoul Bova ha presenziato al Festival del Cinema di Venezia in qualità di madrina.

Un ruolo che l’attrice spagnola – che in Italia ha esordito recitando nella pellicola “Immaturi – Il viaggio” – ha accettato con entusiasmo e con grande senso di responsabilità.

Bellissima e seducente nei vari outfit sfoggiati, la Morales ha sfilato sul red carpet accanto al suo compagno di vita Raoul Bova. Con l’attore a sostenerla, ogni momento vissuto a Venezia sarà indubbiamente rimasto ben impresso nel cuore della bella Rocio.

Rocio Morales e Raoul Bova incantevoli a Venezia: un trionfo d’amore sul red carpet

Sono fidanzati da circa dieci anni e la loro unione, dalla quale sono nate due splendide bambine, non ha mai conosciuto periodi di crisi in tutto questo tempo.

La seducente spagnola, che sul red carpet ha sfilato accanto all’attore con il sorriso stampato in volto, non avrebbe potuto chiedere di meglio da questo rapporto. Raoul è, come ammesso dalla Morales in svariate occasioni, il compagno di vita ideale agli occhi della modella.

I due, fidanzati dal 2012, hanno coronato il loro amore dando alla luce le figlie Luna e Alma. Proprio mamma Rocio, attraverso un recentissimo scatto pubblicato mediante Instagram, non ha potuto far a meno di condividere con i fan un momento davvero emozionante. I commenti, sotto al post, si stanno moltiplicando di minuto in minuto.

La compagna di Raoul Bova saluta così le figlie: “una cosa che non si dimentica” – FOTO

Per Luna e Alma Bova, le bambine che Rocio Morales ha avuto dall’attore italiano Raoul, è arrivato il momento più atteso di tutti: quello del ritorno a scuola.

La modella, che non ha mancato di immortalare l’inizio dell’anno scolastico, le ha salutate con un commovente “in bocca al lupo”.

I followers di Rocio, di fronte allo scatto strappalacrime, sono immediatamente insorti per fare i complimenti alla modella: “un momento come questo non si dimentica“, “sono bellissime entrambe“, “due gioielli“.

