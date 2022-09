Benedetta Parodi prepara gli gnocchi alle vongole. Buoni da leccarsi i baffi

Benedetta Parodi ha deciso di stupire tutti i suoi follower di Instagram con una ricetta davvero gustosa, gli gnocchi alle vongole. Scopriamo come li prepara.

Una ricetta da gustare sia in settimana ma anche la domenica, gli gnocchi con le vongole sono un piatto intramontabile. Scopriamo insieme come li prepara Benedetta Parodi. Il procedimento è davvero molto semplice.

Ingredienti per 4 persone:

Per gli gnocchi: 1 kg di patate (bianche o rosse) – 400 gr di farina

Per il sughetto: 2 kg di vongole – 10/15 pomodorini – 1 spicchio di aglio – peperoncino (se piace) – 1 cucchiaio di pesto (se piace) – 1 bicchiere di vino bianco – olio extravergine di oliva – sale q.b.

Procedimento:

Prima di iniziare la nostra preparazione è bene mettere a spurgare le vongole, in una ciotola adagiate i molluschi, con 1 cucchiaio di sale, dei cubetti di ghiaccio e dell’acqua. Attenzione a non coprirle del tutto, il liquido deve sfiorare la superfice dei gusci. Lasciatele in ammollo per 1/2 ore.

Mettete a bollire le patate, quando saranno cotte e fredde, su un piano di lavoro (o in un’impastatrice) disponete la farina e schiacciate le patate. Iniziate ad impastare, occhio ad aggiungere la farina un po’ per volta, le patate non hanno la stessa consistenza e l’impasto deve risultare omogeneo e non molle. Se dovesse risultare troppo duro aggiungete un cucchiaio di acqua tiepida e valutate se aggiungerne un altro in corso d’opera.

Dividete il panetto in tante palline e arrotolate i famosi salsicciotti, tagliate con un coltello piccoli cubetti e tenete da parte su un vassoio infarinato coperti con un canovaccio.

A questo punto siamo pronti per preparare il sughetto, sciacquate ripetutamente le vongole ormai spurgate e tenete da parte. In una padella capiente mettete l’olio, l’aglio e il peperoncino a soffriggere. Aggiungete le vongole e chiudete con un coperchio, a metà cottura, quando si saranno aperte sfumate con il vino.

Evaporato il vino mettete le vongole in una boule di vetro, tagliate i pomodorini e tuffateli in padella dov’è il sughetto delle vongole. Fate cuocere per pochi minuti, sgusciate alcune vongole altre le lasciate con i gusci per decorazione.

Le vongole sgusciate le mettete in padella, quando gli gnocchi saranno lessati in acqua bollente e salata, mantecateli nel sughetto ed aggiungete un cucchiaio di pesto. Impiattate e decorate con le vongole con i gusci.

Il peperoncino ed il cucchiaio di pesto sono una nostra variante, se non vi piace, non aggiungetelo. Buon appetito.

TOTTI INSIEME A NOEMI ED ISABEL. QUESTA E LE ALTRE NOTIZIE DEL GIORNO NEL TG DI YESLIFE. IL VIDEO