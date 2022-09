Eurospin, caccia al prodotto in offerta: “Solo 79 centesimi”, italiani impazziti

Il prezzo dei prodotti alimentari continua a salire e preoccupa gli italiani che non sanno più come gestire la spesa: Eurospin è la soluzione.

Tra il caro bollette, benzina e l’aumento dei prezzi dei prodotti alimentari, gli italiani stanno vivendo una crisi senza precedenti. Il nostro Paese sta affrontando un periodo insolito e in alcune regioni la situazione è ancora più grave. In Toscana, per esempio, è stata registrato il tasso di inflazione pari al 6,8% che potrebbe comportare un ulteriore rischio per le famiglie.

Mai come oggi, bisogna fare attenzione a come gestire i soldi e cosa comprare. Facendo riferimento ai prodotti alimentari, sono diversi quelli che hanno visto un aumento del prezzo notevole. Scopriamo quali.

Italia, quali sono gli ultimi dati

L’Organizzazione dei consumatori e degli utenti ha riportato i dati attuali per quanto riguarda la situazione alimentare in Italia: quali sono i prodotti più cari?

Sul sito dell’ente si legge che 9 prodotti su 10 costano di più rispetto allo scorso anno e quindi il costo della spesa è aumentata del 15%. Nello specifico si legge

In alcuni casi, gli aumenti superano il 40, 50% o più. Nello specifico, l’olio di girasole è ora più costoso del 118% rispetto a un anno fa, l’olio d’oliva quasi il 53% in più e la farina costa praticamente il 50% in più rispetto a maggio 2021.

Eurospin, la soluzione per gli italiani

Nonostante il rincaro, ci sono ancora molti supermercati e discount che presentano prezzi e sconti su alcuni prodotti. L’Eurospin nell’ultima settimana è risultato uno dei discount più economici dove fare la spesa.

L’azienda è sempre a disposizione del cliente e non perde occasione di condividere offerte e promozioni diverse ogni settimana. Dal 15 al 25 settembre ha promosso un’iniziativa originale dal titolo Donare di gusto ed ha messo in offerta la pasta.

Per ogni confezione di pasta Tre mulino al 100% Grano Italiano acquistata la catena darà 10 centesimi alla campagna di Banco Alimentare “Donare di Gusto” per aiutare le famiglie in difficoltà. Inoltre, ogni confezione da 500 grammi da Eurospin costa solo 79 centesimi.

Oltre alla pasta, altri prodotti in promozione sono:

sfoglia per lasagne verde a 1,19 euro,

tagliatelle paglia e fieno a 1,39 euro,

panbauletto integrale a 0,99 euro,

grissini croccanti ai cereali a 1,19 euro,

taralli al finocchio a 1,05 euro,

sfoglie croccanti a 1,19 euro

Sul sito dell’Eurospin potrete trovare tutte le offerte e le novità mensili. Non fatevi scappare l’occasione.

