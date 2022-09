Flavio Insinna sostituisce proprio lui: il cambiamento per l’evento dell’anno

Per l’edizione 2022-2023 i palinsesti hanno scelto lui, Flavio Insinna sostituisce il collega in un giorno importante: e il futuro?

Il futuro? “Tutto da vedere“, avrebbe risposto così lo showman romano. Nel frattempo il presente, però, non può che confermarsi promettente e spumeggiante, soprattutto dopo essere stato enfatizzato dal tricolore in queste ore. Per lo showman Flavio Insinna – è giunto il momento di rimettersi in gioco.

Flavio Insinna per l’edizione 2022, ora in onda su Rai 1

Una prima sostituzione, per approdare – in un batter d’ali – in nuovi format ha mostrato risultati ottimali. Sembrerebbero queste le intenzioni da perseguire e i risultati da festeggiare per l’attore di “Don Matteo” e il conduttore de “Il Pranzo É servito” – ora alle prese con nuove avventure.

In seguito dell’appuntamento tenutosi nel 2020, Insinna è salito da protagonista dell’evento nuovamente sul palco di “Tutti A Scuola“, per celebrare il nuovo anno scolastico in stretta concomitanza con l’attuale rientro degli studenti della penisola. L’evento, promosso e organizzato dal Ministero dell’Istruzione è stato trasmesso in onda sul primo canale Rai.

Al posto di Alberto, il motivo è “sensazionale”

E stavolta, inoltre, al suo fianco – rispetto all’amabile presenza di Andrea Delogu nelle passate annualità – si è vista l’amica Roberta Fei. Ad accompagnare l’evento, invece – con altrettante rosee premesse – le melodie dell’Orchestra nazionale dei Conservatori, il tutto svoltosi nella città di Torino. E Alberto Matano, allora?

Matano, in realtà, si sarebbe concesso una breve vacanza – in occasione – invece, dei festeggiamenti del suo compleanno svoltisi nelle ultime ore. I cinquant’anni del conduttore e giornalista televisivo, di origini calabresi, sono stati un turbinio di emozioni. Tanto da far dimenticare momentaneamente – a lui, quanto ai presenti – lo scenario di uno studio televisivo.

“UN EVENTO IMPORTANTE”

Anche il party al Jackie O’ – storico, raffinato e “sensazionale” locale della Capitale – , non sarebbe rimasto un segreto. Essendo stato organizzato con la presenza di moltissimi personaggi televisivi. Fra questi l’immancabile Mara Venier l’amica Stefania Orlando. Stretta a lui, quest’ultima, in un folcloristico abbraccio immediatamente sotto le luci al neon.

E non solo, il viaggio nottetempo: sarebbe anche “riuscito alla perfezione“. Tanti i sorrisi dei presenti e tantissime le emozioni. Ora, però, è il momento di tornare alla routine. “Chi avrà la meglio tra i due?” Che ci sia la possibilità di vederli insieme in un progetto? Presto si scoprirà. Nel frattempo le proposte in rete degli spettatori restano all’ordine del giorno.

