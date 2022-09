Sara Croce, “più la vedi più t’innamori”: e il vestito che penzola. Bellezza sublime e senza tempo – FOTO

Sara Croce colpisce ancora con uno scatto sublime via Instagram. La “Bonas” di Avanti un altro sfoggia un vestito da capogiro: bellezza senza rivali.

Con lo sbarco ufficiale sui social network ha assunto i contornanti di un personaggio “big” del mondo dello spettacolo.

E’ dai tempi di Ciao Darwin ormai, che Sara Croce, ex Madre Natura del programma più frizzantino della Mediaset fa tutta la differenza di questo mondo.

La bellezza e la naturalezza di una dea sublime non ha mai tradito le attese da quando predilige il trono al fianco di Luca Laurenti e Paolo Bonolis.

Per lei, Ciao Darwin ha rappresentato il trampolino di lancio a tutti gli effetti che ha trovato in seguito conferma nella speciale vetrina televisiva di “Avanti un altro”. Qui Sara occupa il ruolo di “Bonas” del programma e ogni giorno i fan non vedono l’ora che arrivi il suo momento, pronta a distrarre i concorrenti in gara durante le risposte

Sara Croce, scatto perentorio sul web: una notorietà senza limiti di tempo

La bellezza, condita da una sensualità davvero accattivante sono le caratteristiche più encomiabili di Sara Croce.

E’ così che la nuova leva e regina dello spettacolo ha fatto breccia nel cuore innamorato sin dal primo momento dei suoi fan.

La notorietà e l’appeal hanno registrato effetti benefici anche sulle piattaforme social, dove Sara tiene quasi sempre aggiornati tutti, sui suoi movimenti da star super affermata.

Da pochi giorni, la ‘spalla’ preferita di Paolo Bonolis in “Avanti un altro” ha raggiunto il milione di utenti, folgorati da un fascino letteralmente senza tempo, ne rivali.

Come se non bastasse, la bellezza incandescente di Sara ha trascinato la nuova leva della Mediaset verso orizzonti inaspettati. Non a caso si registrano partecipazioni attive nel settore della moda, tra mostre di Venezia e altri eventi di lusso.

Anche l’ultimo scatto in ordine di tempo ha regalato tantissime gioie e un valido motivo agli utenti social, per iniziare al meglio la giornata

Sara Croce e il vestito in bilico: lo scatto sul balcone che fa sognare. Sublime – FOTO

Per un attimo, i fan di Sara Croce avevano pensato che si trattasse di un’anteprima, un assaggio di ciò che avrebbero in seguito visto durante la puntata di “Avanti un altro”.

In ogni caso non si tratta di un evento negativo, ne una delusione per la “Bonas”, sempre più protagonista sul ‘binario parallelo’ dei social e in particolare su Instagram.

Ogni giorno Sara delizia i fan, mettendo in evidenza la sua incredibile bellezza, somigliante davvero alle sembianze di una divinità. Da amante folle della moda, la showgirl indossa un vestito penzolante che

“… più lo vedi più ti innammori…”

In realtà a stregare i fan sono più che altro le caratteristiche fisiche della “Bonas”, intercettabili dagli ‘spifferi’ di un outfit super invidiabile e di ultima generazione.

Siamo di fronte ad uno degli scatti più effervescenti del suo repertorio, immortalati per mano di “Andrea Turchi“, il brand di abbigliamento all’ordine del quale, Sara Croce è stata chiamata a ‘prestare’ il suo memorabile fascino.

A mettere ‘pepe’ all’immagine spettacolare e sublime di una dea è la capigliatura ‘stirata’ e tirata all’indietro e una posa in bilico, sul balcone da far ‘tremare i polsi’ alla folta concorrenza.